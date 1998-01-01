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Маршрут «Аэроэкспресса» из Шереметьево продлили до Одинцово/ «Ингосстрах» сообщает об отсутствии сбоев в обслуживании по полисам выезжающих за рубеж/ МИД РФ предупредил россиян о тропическом шторме во Вьетнаме

Маршрут «Аэроэкспресса» из Шереметьево продлили до Одинцово

На официальном сайте «Центральной ППК» появилась информация о маршруте нового «Аэроэкспресса». На участке Одинцово — Белорусский вокзал поезд будет следовать как обычная электричка (со всеми остановками), далее, в сторону Шереметьево — в режиме «Аэроэкспресса».

Теперь пассажиры смогут добраться от Одинцово, Баковки, Сколково, Кунцево, Филей и других районов Подмосковья и Москвы в Шереметьево и обратно без дополнительных пересадок.

Отправление «Аэроэкспресса» из Одинцово:

• № 6602- 6:48;

• № 6624 — 22:36;

• № 6612 (по выходным) — 12:49.





Отправление «Аэроэкспресса» из Шереметьево в Одинцово:

• № 6601 — 05:00;

• № 6615 — 21:00;

• № 6617 (по выходным) — 11:00.

Время в пути от одной конечной остановки до другой — 90 минут.

Стоимость проезда до аэропорта не зависит от станции, как в обычных пригородных поездах. Пассажиры оплатят лишь стандартный тариф — 500 рублей. На протяжении всего маршрута будут действовать такие же акции, как и в обычных «Аэроэкспрессах». Пока что рейсы выполняются в тестовом режиме.

«Ингосстрах» сообщает об отсутствии сбоев в обслуживании по полисам выезжающих за рубеж

В связи с обеспокоенностью туристов вопросами действия страховых полисов выезжающих за рубеж и увеличением обращений от клиентов «Ингосстрах» сообщает об отсутствии сбоев в системе страхования путешествующих.

Деятельность компании осуществляется в штатном режиме. «Ингосстрах» продолжает выполнять обязательства по выданным полисам, а также оформляет новые страховые договоры. В случае наступления страхового события клиенты компании могут обращаться в ассистанские центры «Ингосстраха» в стандартном порядке, позвонив по номерам телефонов, указанных в полисах.

Компания готова выполнить все взятые на себя обязательства и обеспечить застрахованным клиентам финансовую защиту по необходимой экстренной медицинской и медико-транспортной помощи.

Полисы выезжающих за рубеж можно приобрести в офисах и на сайте «Ингосстраха», а также в мобильном приложении IngoMobile, - сообщили в пресс-службе компании.

МИД РФ предупредил россиян о тропическом шторме во Вьетнаме

Тропический шторм "Мун" пройдет по северо-востоку Вьетнама сегодня и завтра, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Вьетнам – 4-5 июля северо-восток страны будет находиться в зоне действия тропического шторма "Мун"; проливные дожди; угроза наводнений и оползней; возможны повреждения инфраструктуры; закрытие дорог", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, шторм ударит по Тонкинскому заливу, включая острова Бач Лонг Ви, Ко То и Катхай. Северные и северо-центральные районы Вьетнама, включая Ханой, накроют сильные дожди и грозы.

Накануне тропический шторм "Мун" нарушил транспортное сообщение в южной китайской провинции Хайнань. В аэропортах городов Хайкоу и Санья были отменены десятки рейсов.

/TOURBUS.RU