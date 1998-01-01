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04 июля
Близ Сицилии активизировался вулкан Стромболи
Десятки туристов срочно покидают один из курортных Эоловых островов
На итальянском острове Стромболи, входящем в группу Эоловых (Липарских) островов и расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов, сообщает агентство АНСА.
Стромболи – один из самых активных вулканов на планете, который почти непрерывно извергается с 1932 года. Нынешнее извержение стало самым сильным за последние 20 лет.
На остров прибыли пожарные, чтобы потушить возгорания, начавшиеся из-за извержения. Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился «град камней». Береговая охрана Италии готова эвакуировать всех желающих, сообщает ANSA.
В то же время очевидцы сообщают, что туристы были вынуждены спрятаться в помещениях или зайти в море. "Все люди, находящиеся в деревне, около ста туристов и местных жителей, забаррикадировались в домах или же бросились в море. Ситуация критическая, несмотря на то, что в настоящее время нет пострадавших", — рассказал агентству владелец магазина в деревне Джиностро, расположенной на острове.
Как заявил мэр Джиностро Пьетро Джорджанни, сейчас этот населенный пункт выглядит как зона военных действий: дома и улицы полностью покрыты черным мусором и пемзой.
«Ситуация находится под контролем и постепенно возвращается к нормальной жизни, но все еще ощущается много страха и беспокойства», - отметил он.
Как сообщает в свою очередь сегодня АТОР, один итальянский турист, находившийся на склоне вулкана, погиб, еще один пострадал.
Принудительной эвакуации туристов и местного населения не было: после двух сильных взрывов активность вулкана пошла на спад. Тем не менее, туристы в четверг еще покидают остров на паромах.
По оценке местных властей, на Стромболи находилось несколько десятков немецких туристов.
По информации туроператоров, Стромболи не входит в экскурсионные маршруты их принимающих компаний, поэтому организованных туристов там нет.
«Как правило, в маршруты групповых экскурсий на Эоловы острова Стромболи не включают», - говорит директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская. По словам эксперта, для знакомства с вулканами россияне едут на Сицилию, где находится один из самых известных в мире вулканов Этна.
/TOURBUS.RU
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