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Близ Сицилии активизировался вулкан Стромболи

Десятки туристов срочно покидают один из курортных Эоловых островов

На итальянском острове Стромболи, входящем в группу Эоловых (Липарских) островов и расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов, сообщает агентство АНСА.

Стромболи – один из самых активных вулканов на планете, который почти непрерывно извергается с 1932 года. Нынешнее извержение стало самым сильным за последние 20 лет.

На остров прибыли пожарные, чтобы потушить возгорания, начавшиеся из-за извержения. Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился «град камней». Береговая охрана Италии готова эвакуировать всех желающих, сообщает ANSA.

В то же время очевидцы сообщают, что туристы были вынуждены спрятаться в помещениях или зайти в море. "Все люди, находящиеся в деревне, около ста туристов и местных жителей, забаррикадировались в домах или же бросились в море. Ситуация критическая, несмотря на то, что в настоящее время нет пострадавших", — рассказал агентству владелец магазина в деревне Джиностро, расположенной на острове.

Как заявил мэр Джиностро Пьетро Джорджанни, сейчас этот населенный пункт выглядит как зона военных действий: дома и улицы полностью покрыты черным мусором и пемзой.

«Ситуация находится под контролем и постепенно возвращается к нормальной жизни, но все еще ощущается много страха и беспокойства», - отметил он.

Как сообщает в свою очередь сегодня АТОР, один итальянский турист, находившийся на склоне вулкана, погиб, еще один пострадал.

Принудительной эвакуации туристов и местного населения не было: после двух сильных взрывов активность вулкана пошла на спад. Тем не менее, туристы в четверг еще покидают остров на паромах.

По оценке местных властей, на Стромболи находилось несколько десятков немецких туристов.

По информации туроператоров, Стромболи не входит в экскурсионные маршруты их принимающих компаний, поэтому организованных туристов там нет.

«Как правило, в маршруты групповых экскурсий на Эоловы острова Стромболи не включают», - говорит директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская. По словам эксперта, для знакомства с вулканами россияне едут на Сицилию, где находится один из самых известных в мире вулканов Этна.

/TOURBUS.RU