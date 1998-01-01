У Мальты появится собственный лоукостер

По информации АТОР, ведущий европейский лоукостер Ryanair объявил о планах запуска на Мальте новой дочерней авиакомпании – Malta Air.

Сообщается, что ирландский лоукостер до конца этого года передаст Malta Air шесть своих самолетов Boeing 737-800, которые сейчас базируются на Мальте. Воздушные суда, внесенные сегодня в ирландский реестр, получат мальтийскую регистрацию.

На первом этапе Malta Air будет выполнять рейсы по 60 направлениям в Европе, которые в настоящее время обслуживает Ryanair. В ближайшие три года количество самолетов Malta Air достигнет 10. Под собственным брендом и ливреей Malta Air начнет летать с летнего сезона-2020.

Помимо этого, Ryanair намерен перевести на мальтийскую регистрацию свой флот, который базируется в городах Франции, Италии и Германии. В результате общее число самолетов с мальтийской регистрацией, которые контролирует Ryanair, превысит 50 единиц.

Это позволит лоукостеру сэкономить на налогах: на Мальте они ниже, чем в других странах Европы.

Таким образом, на Мальте будет работать две авиакомпании с местной регистрацией – Malta Air и национальный перевозчик Air Malta.

В свою очередь, Malta Air станет пятой авиакомпанией в группе Ryanair. В число существующих четырех входят Ryanair (Ирландия), Ryanair UK, австрийская Laudamotion и польская Buzz.

Как сообщается, в капитале нового перевозчика правительство Мальты получит «золотую акцию». По оценке мальтийских властей, создание Malta Air имеет большое значение для повышения устойчивости местной индустрии туризма. «Нужно поддерживать темпы роста туристической отрасли, а без собственной авиакомпании это очень сложно», – заявил министр туризма Мальты Конрад Мицци.

По оценке экспертов, которых цитирует АТОР, принимая во внимание традиционную ценовую политику Ryanair, тарифы ее мальтийской дочки будут вполне конкурентоспособными. Сегодня Air Malta обслуживает основные аэропорты в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, предлагая услуги бизнес-класса и грузовые перевозки.

По планам, национальный перевозчик расширит свою маршрутную сеть до Ганы и Мумбаи в Индии, в то время как дочка Ryanair сосредоточится на недорогой перевозке по Европе.

По словам представителей отрасли, от запуска нового перевозчика на Мальте выиграют и российские туристы: вариантов недорогих перелетов и стыковок в Европе станет больше.

В пресс-службе туроператора «Интурист» нам так прокомменировали перспективы нового бюджетного перевозчика: «Спрос на Мальту в этом году примерно на 15% выше, чем в прошлом сезоне. Перелеты на остров сейчас осуществляется из Москвы и Санкт-Петербурга на бортах национального авиаперевозчика Air Malta, а также из регионов со стыковкой в Москве на совместных рейсах с «Аэрофлотом».

По оценке наших экспертов, если стоимость перевозки новой компании Malta Air будет «интереснее», чем у Air Malta, можно рассчитывать на увеличение спроса. Но в этом случае будет актуален вопрос с размещением туристов, так как Мальта – небольшой остров и отельная база там соответствующая.

В высокий сезон и при текущей ситуации с перевозкой самые популярные объекты размещения уже «встают на стоп-сейл», а если увеличится турпоток, ситуация может усугубиться. По этой причине наши специалисты «Интурист» рекомендуют всем агентствам и туристам бронировать поездки на Мальту заблаговременно».

/TOURBUS.RU