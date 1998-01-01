В Петербурге вручат одну из самых престижных премий в мире гостеприимства

Северная столица стала первым в России городом, в котором пройдет церемония вручения World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards – двух премий (за высочайшие стандарты в ресторанном бизнесе и за достижения в индустрии SPA), ориентированных на люксовый сегмент потребителей как туристических, так и «гостеприимных» сервисов, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

На торжественную церемонию в Петербург, которая состоится 6 июля на площадях официальной гостиницы Государственного Эрмитажа, прибудут более 240 гостей, а также финалисты конкурса из десятков стран мира. В их числе - владельцы и управляющие лучших ресторанов, знаменитые шеф-повара, авторитетные международные эксперты, профессионалы ресторанного бизнеса и индустрии гостеприимства.

При этом собственно церемония предусматривает вручение наград более чем в 100 номинациях, а гостям города на Неве будет представлена обширная культурная программа, которая позволит им в полной мере приобщиться к удивительной атмосфере классической культуры, которой гордится северная столица. Что касается места проведения церемонии, оно тоже выбрано не случайно: официальная гостиница Государственного Эрмитажа в 2018 году победила в номинации World Luxury Hotel.



«Туристский бизнес - одна из важнейших отраслей экономики Петербурга: с развитием индустрии гостеприимства во многом связаны инвестиционная привлекательность Северной столицы и расширение ее международных связей, - считает директор Конгрессно-выставочного бюро города Андрей Мацарин. – Для Петербурга событие такого высокого уровня станет еще одной возможностью подтвердить статус культурной столицы, уникального делового и туристического центра».



В свою очередь, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова считает, что «в Петербурге сумеют создать все условия для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно и смогли поближе познакомиться с нашим городом».

«Это отличная возможность еще раз продемонстрировать гостеприимство города на Неве и подтвердить высокий уровень сервиса, который получают в нем гости», - добавил директор гостиницы Эрмитажа Эдуард Бабаев.

Программа церемонии, которой собираются удивить гостей Петербурга, пока держится в секрете. Однако организаторы намекнули, что в целом она будет ориентирована на проведение в России Года театра, и поэтому, скорее всего, по максимуму наполнится элементами, связанными с историей и культурными традициями страны.

В связи с этим устроители приема ведущих зарубежных специалистов в сфере туристического, гостиничного, ресторанного и СПА-бизнесов уверяют: все то, что у зарубежных гостей ассоциируется с северной столицей России и ее достоянием, они «смогут увидеть на расстоянии вытянутой руки».

При этом в Петербурге уверены: визит столь большого числа экспертов (в т. ч. в области гастрономии) городу как нельзя на руку. «Гастрономический туризм – сегодня одно из самых популярных направлений, - констатирует председатель Комитета по развитию туризма северной столицы Евгений Панкевич. – И если вести речь о всестороннем туристском развитии города, обязательно надо учитывать и то, что оно также может вести к увеличению потока туристов».

Причем для Петербурга оно особенно хорошо тем, что позволяет наращивать его вне «высокого» сезона.

Что касается церемонии вручения World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards, она станет своего рода репетицией еще более значимого события: не стоит забывать, что уже в сентябре Петербург примет 23 Генеральную ассамблею UNWTO, участие в которой примет около двух тысяч делегатов и гостей форума.

/TOURBUS.RU