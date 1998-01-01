Новости «Россия» снова полетела на Бали Туроператоры комментируют возобновление программ полетов а/к «Россия» в Индонезию после более чем месячного перерыва

Авиакомпания "Россия" возобновила полетную программу из московского аэропорта Шереметьево на остров Бали в Индонезии после ее приостановки c 23 мая. "С 1 июля рейсы осуществляются дважды в неделю из аэропорта Шереметьево по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 777-300 Extended Range (436 мест эконом-класса и 21 место бизнес-класса). Расписание составлялось с максимальным удобством для российских и европейских пассажиров", — рассказали в пресс-службе авиакомпании. В пресс-службе отметили, что прямое авиасообщение между странами оказывает позитивное влияние на рост интереса российских туристов к стране. «Так, в 2018 году турпоток из РФ в Индонезию вырос на 7% до 125,7 тыс. человек. За январь-апрель число туристов из России увеличилось на 13% и составило 60,4 тыс. человек», — отметили в пресс-службе. Рейсы выполняются по следующему расписанию. Москва – Денпасар: рейс SU6295 по понедельникам и четвергам в 01:40 с прибытием в Денпасар в 19:00 (местное время). Денпасар – Москва: рейс SU6296 по понедельникам и четвергам в 21:10 с прибытием в Москву в 04:55 (+1, местное время). Как отмечает АТОР, ранее, в связи с закрытием полетной программы, туроператорам пришлось искать альтернативную перевозку для реализации уже проданных туров. «Были определенные трудности, но нам удалось пересадить абсолютно всех туристов, которые должны были вылетать авиакомпанией «Россия», отпуск не сорвался ни у кого. 80% туристов согласилось пересесть на наши гарантированные блоки мест у авиакомпании «Сингапурские авиалинии». Остальные 20% туристов удалось пересадить на рейсы других регулярных перевозчиков: это те туристы, которым нужна была продолжительность тура, отличная от нашей блочной программы на сингапурских блоках мест (12 ночей)», - говорит директор по маркетингу туроператора «ПАКС» Любовь Чучмаева. В Coral Travel в качестве альтернативы туристам предлагали перевозку на рейсах «Катарских авиалиний» и «Эмирейтс». Бронирования турпакетов, в которых заложен перелет на рейсах «России», возобновились, но пока не столь активно. «Стоимость билетов на рейсы «России» в июле-августе, безусловно, выше в среднем на 20-30%, чем была до снятия рейсов», - отмечают в компании «ПАКС». Это связано, скорее всего, с тем, что на Бали июль-август являются периодом высокого сезона. «В этот период отели острова поднимают цены, так как в Австралии, откуда приезжает основной контингент отдыхающих на Бали, наступают холодные зимние месяцы. Для нашего рынка в летние месяцы направление становится дороже», - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. В пресс-службе компании TEZ Tour в беседе в нами отметили: «В Индонезии практически круглый год тепло, поэтому направление всегда востребовано у наших туристов для пляжного отдыха. При этом пик туристической активности приходится на период с середины июля по середину сентября. Глубина продаж по направлению в настоящее время уже достигает января 2020 года. Возвращение прямого рейса, безусловно, положительно сказалось на объеме бронирований. Но при этом стыковочные рейсы продолжают оставаться востребованными. Особенно это заметно в региональных городах России, где клиентам стало удобнее делать непродолжительную стыковку в Москве. Разнообразие рейсов с одной стыковкой на направлении, как правило, дает существенно более выгодные цены. Ведь разница в стоимости туров с наиболее удобной стыковкой около 3-4 часов и прямым рейсом может составить от 10 до 15 тысяч рублей». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка