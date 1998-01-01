Новости Горячие новости Сервисы Kayak и Momondo удалили из поиска отели в Крыму/ Росавиация рекомендовала информировать пассажиров о вариантах возвращения из Грузии/ Немецким туристам разрешили вернуться в Табу

Сервисы Kayak и Momondo удалили из поиска отели в Крыму Через популярные сервисы Kayak и Momondo (входят в группу компаний Booking Holdings Inc.) в настоящий момент невозможно найти варианты проживания в городах Крыма, - сообщает «Интерфакс». Поисковики выдают сообщение: "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление". При этом на портале Momondo по-прежнему выдаются в поиске авиабилеты в Симферополь. Как напоминает «Интерфакс», летом 2018 года доступ к отелям и апартаментам Крыма закрыли сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Они объяснили это тем, что из-за санкций Евросоюза компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму. На прошлой неделе сервис для поиска авиабилетов Skyscanner также перестал показывать в поисковой выдаче авиабилеты в Крым. Как пишет "Коммерсантъ", и в этом случае блокировка произошла из-за санкций, которые ЕС ранее ввел в отношении России. Росавиация рекомендовала информировать пассажиров о вариантах возвращения из Грузии Росавиация рекомендовала перевозчикам информировать пассажиров, у которых забронированы вылеты в Грузию после 7 июля, о вариантах их возвращения в РФ. "Росавиация во исполнение указа президента РФ В.В. Путина с целью обеспечения возвращения в РФ граждан, временно находящихся на территории Грузии, рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года", — говорится в сообщении ведомства. В том числе рекомендовано "осуществить персональный контакт с каждым пассажиром, с целью определения его намерений в отношении выезда с территории Грузии", предложить перебронировать вылет на дату до 8 июля, а после этой даты — воспользоваться альтернативными направлениями. "Пассажиров, имеющих билеты на вылет из России в Грузию 8 июля и с возвратом после 7 июля, повторно проинформировать о прекращении полетов после 7 июля и предложить осуществить возврат билетов или перебронирование на даты до 8 июля", — говорится в сообщении. Немецким туристам разрешили вернуться в Табу Германия отменила одну из самых долгих рекомендаций по посещению курортов и районов Египта. С 28 июня немецким туристам официально разрешено посещать курортный город Таба, который находится на египетско-израильской границе – всего в 13 км от израильского курорта Эйлат. Запрет на путешествие в Табу был введен из-за террористических атак, - сообщает АТОР. Тем не менее, ряд рекомендаций по поездкам на курорты Южного Синая (Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба) немецкие власти сохраняют. Так, туристам не советуют путешествовать или отдыхать в одиночку. Заниматься дайвингом и другими водными видами спорта, а также подниматься в горы или бронировать экскурсии рекомендуется только с лицензированным местным гидом. В Египте оценили отмену запрета Германией как «шаг, способствующий возрождению туризма на Южном Синае». По оценке Минтуризма Египта, это решение, во-первых, позволит немецким туроператорам увеличить количество чартерных рейсов в Шарм-эль-Шейх. А во-вторых, подтолкнет и другие страны к открытию рейсов на Южный Синай. По данным египетского туристического ведомства, Германия сейчас – въездной рынок «номер один» для Египта. В 2018 году в АРЕ побывало 1,5 млн немецких туристов, что превзошло рекорд 2010 года (1,4 млн человек). /TOURBUS.RU



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