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03 июля
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Сервисы Kayak и Momondo удалили из поиска отели в Крыму/ Росавиация рекомендовала информировать пассажиров о вариантах возвращения из Грузии/ Немецким туристам разрешили вернуться в Табу
Сервисы Kayak и Momondo удалили из поиска отели в Крыму
Через популярные сервисы Kayak и Momondo (входят в группу компаний Booking Holdings Inc.) в настоящий момент невозможно найти варианты проживания в городах Крыма, - сообщает «Интерфакс». Поисковики выдают сообщение: "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление".
При этом на портале Momondo по-прежнему выдаются в поиске авиабилеты в Симферополь.
Как напоминает «Интерфакс», летом 2018 года доступ к отелям и апартаментам Крыма закрыли сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Они объяснили это тем, что из-за санкций Евросоюза компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму.
На прошлой неделе сервис для поиска авиабилетов Skyscanner также перестал показывать в поисковой выдаче авиабилеты в Крым. Как пишет "Коммерсантъ", и в этом случае блокировка произошла из-за санкций, которые ЕС ранее ввел в отношении России.
Росавиация рекомендовала информировать пассажиров о вариантах возвращения из Грузии
Росавиация рекомендовала перевозчикам информировать пассажиров, у которых забронированы вылеты в Грузию после 7 июля, о вариантах их возвращения в РФ.
"Росавиация во исполнение указа президента РФ В.В. Путина с целью обеспечения возвращения в РФ граждан, временно находящихся на территории Грузии, рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года", — говорится в сообщении ведомства.
В том числе рекомендовано "осуществить персональный контакт с каждым пассажиром, с целью определения его намерений в отношении выезда с территории Грузии", предложить перебронировать вылет на дату до 8 июля, а после этой даты — воспользоваться альтернативными направлениями.
"Пассажиров, имеющих билеты на вылет из России в Грузию 8 июля и с возвратом после 7 июля, повторно проинформировать о прекращении полетов после 7 июля и предложить осуществить возврат билетов или перебронирование на даты до 8 июля", — говорится в сообщении.
Немецким туристам разрешили вернуться в Табу
Германия отменила одну из самых долгих рекомендаций по посещению курортов и районов Египта. С 28 июня немецким туристам официально разрешено посещать курортный город Таба, который находится на египетско-израильской границе – всего в 13 км от израильского курорта Эйлат. Запрет на путешествие в Табу был введен из-за террористических атак, - сообщает АТОР.
Тем не менее, ряд рекомендаций по поездкам на курорты Южного Синая (Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба) немецкие власти сохраняют. Так, туристам не советуют путешествовать или отдыхать в одиночку. Заниматься дайвингом и другими водными видами спорта, а также подниматься в горы или бронировать экскурсии рекомендуется только с лицензированным местным гидом.
В Египте оценили отмену запрета Германией как «шаг, способствующий возрождению туризма на Южном Синае». По оценке Минтуризма Египта, это решение, во-первых, позволит немецким туроператорам увеличить количество чартерных рейсов в Шарм-эль-Шейх. А во-вторых, подтолкнет и другие страны к открытию рейсов на Южный Синай.
По данным египетского туристического ведомства, Германия сейчас – въездной рынок «номер один» для Египта. В 2018 году в АРЕ побывало 1,5 млн немецких туристов, что превзошло рекорд 2010 года (1,4 млн человек).
/TOURBUS.RU
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