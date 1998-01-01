Новости «Амбассадоры» помогут Петербургу войти в топ-10 MICE-городов Европы Подведены первые итоги новой программы развития делового туризма «Амбассадор Санкт-Петербурга»

На состоявшемся на днях заседании рабочей группы по развитию программы «Амбассадор Санкт-Петербурга» ее эффективность подтвердили цифрами: согласно представленной статистике, благодаря усилиям уже работающих представителей Петербурга в ближайшее время в город на Неве могут быть привлечены 20 крупнейших международных деловых мероприятий с общим количеством делегатов около 40 тыс. человек. И если все они состоятся, в экономику Северной столицы будет «влито» до 5,5 млрд рублей. В настоящее время с амбассадорами, представляющими приоритетные для Петербурга отрасли знаний (медицина, наука, технологии и инновации, промышленность и пр.), подписано девять соглашений, а до конца этого года планируется подписание еще 40 аналогичных договоренностей. При этом основным критерием отбора кандидатур для присвоения статуса «Амбассадор Санкт-Петербурга» является не только принадлежность эксперта к тем сферам, в развитии которых Северная столица наиболее заинтересована, но и наличие у него большого влияния на международном уровне. В число новых участников программы, в частности, войдут специалисты сферы информационных технологий, конгрессно-выставочной отрасли и индустрии спорта. Амбассадорами Петербурга, например, станут президент Российской ассоциации медицинских сестер Валентина Саркисова, начальник лаборатории Института прикладной химической физики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Алексей Васильев и заведующий лабораторией речевых и многомодальных интерфейсов Российской академии наук Алексей Карпов. В ближайшее время они примут участие в крупных международных событиях, на которых и смогут продвигать интересы Петербурга как центра делового туризма. В их числе названы такие события, как Глобальный женский саммит 2019 (4-6 июля, Швейцария, Базель), 29-й съезд Всемирного общества кардиоторакальных хирургов (6-8 сентября, Болгария, София), Конференция Международной ассоциации речевой коммуникации INTERSPEECH 2019 (15-19 сентября, Австрия, Грац) и другие. Стоит напомнить, что официальный старт программе «Амбассадор Санкт-Петербурга» был дан в конце 2018 года. Комментируя этот шаг города на Неве, руководитель Nationalpark Wadden Sea Петер С. Симонсен (Дания) подчеркнул, что «будущее – за коммуникациями и отношениями между людьми. Уже сегодня турпоток в те или иные регионы мира во многом зависит от эмоций, которые эти регионы вызывают у путешественников. И в этом отношении создание программ амбассадоров – очень правильный шаг». В пример он привел программу амбассадоров «Вдохновляющая Дания»: в ее рамках 85 датских лидеров мнений и коммерческих компаний транслируют на весь мир позитив и достижения, которые характерны для этой страны. «Развитие конгрессно-выставочной сферы является для Петербурга приоритетом, - констатирует Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Северной столицы. – Поэтому расширение программы амбассадоров, которые способны привлекать в город значимые международные события, – очень важный шаг, который уже дает свои результаты». По экспертным оценкам, сейчас конгрессные мероприятия генерируют для экономики Петербурга около двух млрд рублей в год, однако по этому показателю и числу значимых событий городу есть к чему стремиться, поскольку даже меньшие европейские столицы (Хельсинки, Прага и пр.) привлекают деловых мероприятий больше. Да и задачу войти в десятку лучших в Европе в этой сфере никто не отменял… /TOURBUS.RU

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