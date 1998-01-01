Новости Отечественный туризм получит новую программу развития, систему продвижения в мире и цифровую платформу Представители туротрасли и власти обсудили главные вопросы развития туризма в ходе Седьмого Форума «Реки России»

Вчера в загородном отеле Radisson Zavidovo в Тверской области прошёл Седьмой форум «Реки России», который ежегодно объединяет представителей отрасли, бизнеса и власти для обсуждения перспектив развития водного туризма в стране. «Показатели развития внутреннего туризма - 67 млн человек за 2018 год, - сообщила, открывая форум, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. - В развитии водного туризма важно и строительство судов, и поддержка коммуникаций, создание льготной системы налогообложения и преференций для инвесторов. И не стоит при этом забывать, что точкой туристического притяжения является не только Волга, но, например, и великие сибирские реки. Так, в будущем году впервые за много лет будут организованы круизы по Енисею». Губернатор Тверской области Игорь Руденя отдельно остановился на результатах развития кластера «Завидово», в инфраструктуру которого уже вложено более 15 млн рублей частных инвестиций. С 2012 года Внешэкономбанк РФ участвует в финансировании проекта «Завидово» и планирует заниматься финансированием проекта и далее. «В ближайшие несколько недель мы планируем подписание соглашения с Внешэкономбанком о дальнейшем развитии кластера»,- заявил г-н Руденя. В 2018 году кластеру круизного туризма и отдыха «Волжское море» был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. Проект включен в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2019-2025 годы. Ключевым объектом кластера станет уникальный туристический транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на территории проекта «Завидово», который соединит водные, железнодорожные и автомобильные пути. "Среднее время прибытия от Ленинградского вокзала до ТПУ в Завидово будет составлять около часа на электропоезде "Ласточка", — отметил губернатор. - Сегодня открылся участок трассы М11 от Завидово до Твери — время в пути до Завидово будет составлять также около часа. Среднесуточный поток туристов через ТПУ составит, по расчетам, 200 тысяч человек. Сегодня благодаря вложению бюджетных средств и частных инвестиций в Завидово ежегодно приезжает 300 тысяч туристов. После появления порта туристический поток сюда возрастет до 1 млн туристов». «Появление порта приведет к сокращению времени преодоления шлюзов, сделает речной туризм более доступным и комфортным. Мы пока в начале пути, но даже за последние три года водный туризм в Центральной России вырос на 11 процентов, количество туристов, которые воспользовались речным транспортом, выросло многократно — например, в Ивановской области в 10 раз», - рассказал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Сергей Бачин, председатель совета директоров группы компаний «Агранта», поделился опытом создания таких крупных туристических кластеров, как «Завидово», «Ярославское взморье» и «Роза Хутор». Он подчеркнул, что для успешной реализации задуманного требуется ряд условий: «Главное - наличие интересных мест, куда приезжают, а уж дальше вокруг этого вырастет и экотуризм, и исторический туризм, и множество малых и средних бизнесов». В ближайшее время наработанный опыт и знания Сергей Бачин применит и на Камчатке, где рассчитывает осуществить такой же масштабный инфраструктурный туристический эко-проект. В ближайшие месяцы, добавил председатель совета директоров «Агранты», в России появится стратегия развития туризма в России на следующие 5-10 лет. «На какие три условия должны опираться те, кто разрабатывает эту программу? Первое – концентрация. При всём уважении к разным регионам страны мы считаем, что надо сосредоточиться на 10-15 основных проектах. Второе – это стоимость капитала. Стоит распространить условия, которые созданы в банковском кредитовании для сельского хозяйства, и на эти 10-15 туристских проектов. И третье – практика создания территорий опережающего развития, где применяется отличная схема налогообложения. Сделайте такие же налоговые условия для туризма, хотя бы для этих 10-15 проектов – и успех гарантирован», - заключил спикер. О том, что сейчас Ростуризм совместно с Минэкономразвития находится на финальной стадии в разработке стратегии развития российского туризма до 2025 года, сообщила в своем выступлении и вице-премьер правительства Ольга Голодец. По ее словам, в новой программе развития туризма предусмотрено много вариантов расширения его поддержки: «Среди них - стимулирование производства, вложения в туристическую инфраструктуру, прямое субсидирование определенных категорий, в частности, детской аудитории. Ранее в стране ежегодно выделялось из бюджета 100 млн рублей на развитие туризма. Теперь эта сумма может быть увеличена». «Мы себя все эти годы практически не продвигали, - отметила, в свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова. - Не было выстроенной маркетинговой стратегии продвижения туристических возможностей страны как на внутреннем рынке, так и на зарубежном. О России в мире знают из интернета и из зарубежных СМИ, но для ее продвижения нужны большие человеческие и финансовые ресурсы». (КУРСИВОМ) «Мы проанализировали работу успешных в мире туризма стран и намерены использовать их опыт, - продолжила г-жа Догузова. - За рубежом работают центры маркетинговых компетенций. Эти структуры обычно подчиняются органу, который отвечает за развитие туризма в стране, через них идёт продвижение страны в мире и внутри самой страны. В планах ведомства - совместно с Минэкономразвития создать такой же Центр маркетинговых компетенций в России». (КУРСИВОМ) Сейчас в мире - 1,5 млрд путешествующих, - отметила глава Ростуризма. Из них более 50 процентов - самостоятельные туристы, которые поиск туристической информации осуществляют во всемирной сети. «Но о России качественного цифрового контента очень мало. Нет единого источника информации, где было бы все оцифровано и качественно подано. Мы будем создавать цифровую туристическую платформу, совмещая её с удобным форматом получения визы — она заработает с 2021 года, что будет особенно важно для иностранных туристов. На этой же платформе будет работать маркет-плейс, можно будет в удобном формате выбрать маршрут, отель, купить билет на любой вид транспорта и так далее», - заключила г-жа Догузова. Между тем в регионах подобные платформы уже появляются - их создают и местные власти, и энтузиасты, и эксперты туристической сферы. Так, своим опытом с участниками форума поделились Алексей Никулин, генеральный продюсер «Скайфеста», чьими усилиями был создан проект «Планета «Кострома». А Наталья Галкина, руководитель Комитета по туризму Московской области, рассказала о подмосковном портале Welcome Мosreg, обеспечившем выросший поток туристов в достопримечательные места Подмосковья. «Реки - это наша кровеносная система. Нам есть куда стремиться, - подчеркнула Ольга Голодец, резюмируя работу форума «Реки России». - Наши дети должны видеть наши реки. Мы должны сделать все, чтобы речной туризм в России вышел на новый уровень и стал доступным населению страны. Это наша цель, и мы должны сделать это все вместе». /TOURBUS.RU

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