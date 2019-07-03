Авиакомпании повышают топливный сбор на турецком направлении

Эксперты комментируют увеличение с сегодняшнего дня топливного сбора, объявленного авиакомпаниями, летающими на популярных турецких маршрутах

С сегодняшнего дня чартерные авиакомпании повышают размер топливного сбора на полеты в Турцию, - сообщает АТОР. Письма с соответствующей информацией сегодня получили представители туристической розницы от туроператоров ANEX Tour и PEGAS Touristik.

«Информируем вас о повышении сервисных сборов авиакомпаний (топливный сбор) при перелетах в Турцию с 03.07.2019 (для новых бронирований): стоимость составит 40 евро», - говорится в письмах, которые сегодня получили турагенты.

Также известно, что размер сервисного сбора с 35 евро до 40 евро помимо AZUR air и Nordwind увеличат Pegas Fly, Iraero, Red Wings, Royal Flight и «Уральские авиалинии».

А в компаниях Onur Air, Pegasus Airlines, Atlas Global размер сервисного сбора вырастет с 40 евро до 45 евро.

«На туристическом рынке информацию о повышении топливного сбора восприняли спокойно. «Да, стоимость отдыха немного подрастет, но суммы даже на семью настолько незначительны, что, естественно, не будут иметь решающую роль при принятии решении о поездке», - таково типичное мнение представителей туристической розницы», - сообщает АТОР.

«В данной ситуации мы транслируем решение авиакомпании. Причины могут быть связаны с ростом расходов в аэропортах страны пребывания или других особенностях коммерческих взаимоотношений авиакомпании на территории Турции», –говорит замгендиректора компании Яна Муромова.

В свою очередь Алексан Мкртчян, генеральный директор сети «Розовый слон», в беседе с нами отметил: «Топливные сборы растут на всех направлениях, потому что топливо дорожает из-за увеличивающегося потока авиапассажиров. Поэтому говорить о том, что рост сбора на авиатопливо негативно отразиться на потоке туристов нельзя».

Напомним, что всего несколько дней назад стало известно, что "Аэрофлот" также повысил с июля топливные сборы для рейсов внутри РФ, а также из Москвы и Санкт-Петербурга в страны СНГ.

Для полетов между городами РФ в классе "Эконом" сбор в цене одного билета вырастет на 235 руб., до 2,7 тыс. руб. Для рейсов Москва — Якутия, которые категорируются отдельно, сбор увеличится на тот же уровень, до 4,2 тыс. руб. На перевозках между Москвой и Дальним Востоком топливные сборы не взимаются.

Сборы в "Экономе" между Москвой/Санкт-Петербургом и пунктами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Грузии выросли на 5 евро или 360 руб., составив 15 евро или 1,44 тыс. руб. соответственно.

При этом величина топливного сбора в классе "Бизнес" "Аэрофлота" теперь составляет 200% от сбора в "Экономе". То есть, например, на большинстве внутренних рейсов сбор для VIP-пассажиров вырастет до 5,4 тыс. руб., на рейсах в СНГ— 2,88 тыс. руб. в цене билета.

/TOURBUS.RU