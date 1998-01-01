Новости

Горячие новости

В Таиланде введут обязательную страховку для туристов/ В вопросе о чартерах в Египет возникли прежние условия/ «Победа» не возобновит международные рейсы из Пулково

В Таиланде введут обязательную страховку для туристов

Обязательное страхование для иностранных туристов в Таиланде начнет действовать до конца года, сообщает издание Bangkok Post. Пилотным регионом для проекта станет провинция Накхоннайок, куда туристы часто приезжают для занятия экстремальными видами спорта – рафтингом, скалолазанием, велоспортом и другими.

Как пишет газета, оформлять страховку иностранные туристы будут на паспортном контроле в аэропорту. Страховая премия предположительно составит 20 бат (около 40 рублей). При несчастном случае по страховке будут выплачены 500 тыс. бат (чуть больше 1 млн рублей), в случае смерти – миллион бат (порядка 2 млн рублей). Выплата будет осуществляться в течение месяца.

"Обязательное страхование для иностранцев власти Таиланда решили ввести после ряда несчастных случаев с туристами, в том числе из-за прошлогоднего крушения прогулочного судна Phoenix на Пхукете, когда погибло 47 китайских путешественников. Страховка поможет поднять доверие туристов к Таиланду", — отмечает издание.

По прогнозам, иностранный турпоток в Таиланд в 2019 году превысит 40 млн человек.

В вопросе о чартерах в Египет возникли прежние условия

В ситуации с возвращением российских чартеров на курорты Египта политики снова заговорили о необходимости наказания виновных в катастрофе российского лайнера, - сообщает АТОР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встречался с председателем Палаты представителей Египта Али Абдель Алем. Как сообщает ТАСС, в ходе этой беседы руководитель нижней палаты парламента заявил о необходимости проведения тщательного расследования авиакатастрофы лайнера А321 над Синайским полуостровом в октябре 2015 года, а также о привлечении виновных в этом теракте к ответственности.

Спикер египетского парламента со своей стороны отметил, что власти страны очень рассчитывают на скорейшее возобновление рейсов из России в другие египетские города – Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Кроме того, по его словам, в Каире «открыты к тому, чтобы услышать мнение российской стороны относительно возможности возобновления полетов в эти аэропорты».

Эксперты АТОР, знакомые с ситуацией, обращают внимание на жесткий тон выступления Володина. По их мнению, на фоне периодически возникающих позитивных новостей о скором возвращении российских рейсов на курорты Египта, заявление российского спикера, которое, естественно, услышат и в АРЕ, прозвучало достаточно неожиданно.

«Победа» не возобновит международные рейсы из Пулково

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не планирует возобновлять авиарейсы из петербургского аэропорта Пулково, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании. "В зимнем расписании международные рейсы из Пулково не запланированы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" закрыла международные рейсы из петербургского аэропорта Пулково с 31 марта.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года. Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

/TOURBUS.RU



