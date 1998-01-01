Новости Власти Антальи хотят ввести туристический налог Эксперты обсуждают, как воспримут туристы возможное нововведение властей популярного турецкого курорта

Как сообщает АТОР, турецкая пресса активно обсуждает выступление мэра Антальи Мухиттина Бечека, который на днях заявил, что курорту, который принимает 14-15 млн туристов в год, «не хватает муниципальных доходов на поддержание городской инфраструктуры». С учетом общемировой практики и роста туристического потока Бечек предложил ввести в Анталье туристический налог. По его словам, Анталья, принимающая 68% иностранного турпотока страны, первой из турецких городов может пойти на такой эксперимент. Как отметил мэр Антальи, для внедрения налога Министерство туризма Турции должно издать соответствующий закон. По словам градоначальника, лоббировать этот документ будет создаваемый Анталийский туристический союз, который объединит все курорты побережья. При этом в Анталье уже подсчитали, сколько город может заработать на туристическом налоге. Председатель городского совета по туризму Реджеп Явуз заявил, что в Анталье предполагается ввести налог в размере 1,5 евро с каждого туриста за ночь, исключив из списка налогоплательщиков детей. По его словам, ежегодно в Анталью приезжает 13 млн туристов. Треть из них – это дети, так что в налоговой базе остается примерно 8,5 млн туристов. При налоге в 1,5 евро город может рассчитывать получить от 150 до 200 млн евро дополнительных поступлений в год. При этом, по его мнению, не стоит слишком «сильно волноваться о реакции туристов, ведь отдыхающие, приезжающие в Турцию, выбирают ее не из-за отсутствия налога, а потому что получают отличный продукт по привлекательной цене». Представители турецких принимающих компаний, с которыми пообщался АТОР, говорят, что инициатива мэра Антальи вызывает много вопросов и является крайне «преждевременной». По оценке местных наблюдателей, в условиях повышения цен на отдых в Турции делать такие заявления следует с «большой осторожностью», чтобы не отпугнуть туристов. Эксперты обращают внимание на важную деталь: заявление о туристическом налоге сделал мэр города Анталья. Если бы с подобной инициативой выступил губернатор провинции Анталья, к его словам стоило бы прислушаться с гораздо большим вниманием. Как поясняют наблюдатели, идея налога с туристов в Анталье обсуждалась и прежде, но суммы, которые назывались, были скромнее: 0,5-1 доллара с туриста. Пока что турецкие принимающие компании советуют российским туристам не волноваться. В этом году туристического налога точно не будет. Что касается будущих периодов, то все зависит от итогов сезона-2019 и от раннего бронирования сезона-2020. Если раннее бронирование будущего лета будет не слишком удовлетворительным, то о налоге благоразумно «забудут», - считают местные эксперты. В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети «Розовый слон», в беседе с нашим порталом так прокомментировал эту инициативу: «Туризм - это главный источник доходов для подобных курортов, поэтому местные власти сто раз обдумают решение, посоветуются с бизнес-сообществом и только после этого примут решение. Я уверен, что в итоге оно будет в полной зависимости от последнего слова бизнес-сообщества. Если предположить, что налог все же одобрят и введут, то скажу, что негативного влияния от него будет меньше, чем от подобного налога, введенного у нас». Напомним, в минувшем году в Анталье отдохнуло 4,8 млн россиян. /TOURBUS.RU

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