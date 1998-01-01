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Российских туристов все меньше интересуют безбагажные тарифы и бизнес-класс

Аналитики интернет-сервиса Biletix подвели туристические итоги первого полугодия

Доля бронирований авиабилетов за границу выросла с 29% до 35%, а по России, напротив, сократилась с 71% до 65% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета по итогам первого полугодия 2019 года интернет-сервиса для путешественников Biletix.

В первом полугодии средний чек на авиабилеты туда-обратно по внутренним направлениям вырос с 7 291 до 8 238 рублей, то есть на 12,9%. При перелетах за границу данный показатель вырос с 18 253 до 20 427 рублей, то есть на 11,9%.

Самыми популярными туристическими авианаправлениями в первом полугодии 2019 года среди пользователей сервиса стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. За границу в этот период клиенты сервиса чаще всего летали в Тбилиси (Грузию), Ереван (Армению), Прагу (Чехию), Минск (Белоруссию) и Бургас (Болгарию).

Доля россиян, бронирующих авиабилеты по безбагажным тарифам, продолжила снижаться и составила 40% против 47% в аналогичный период прошлого года. Доля бронирований авиабилетов в бизнес-класс снизилась с 1,8% до 1,4%.

По России наибольший рост бронирований авиабилетов туда-обратно пришелся на направления Самара – Краснодар (рост в 4 раза), Тюмень – Ростов-на-Дону и Тюмень – Симферополь (в три раза), Москва – Элиста (в 2,7 раза) и Краснодар – Казань (в 2,5 раза).

При этом максимальное падение бронирований авиабилетов зафиксировано по направлениям Москва – Белгород (-90%), Новосибирск – Екатеринбург (-90%), Москва – Ульяновск (-88%), Симферополь – Сочи (-87%) и Красноярск – Сочи (-87%).

Среди иностранных направлений наибольший рост объема бронирований зафиксирован по направлениям Санкт-Петербург – Бали (в три раза), Ростов-на-Дону – Ереван, Грозный – Стамбул и Москва – Наманган (в 2,7 раза).

Наибольший спад отмечен по направлениям Москва – Манила (-89%), Санкт-Петербург – Баку (-79%), Краснодар – Ташкент (-76%), Москва – Бишкек (-72%) и Санкт-Петербург – Ош (-71%).

Рейтинг самых дешевых внутренних направлений в первом полугодии 2019 года возглавили Ростов-на-Дону – Грозный (средний чек за авиабилеты туда-обратно – 2 538 рублей), Ростов-на-Дону – Минеральные Воды (2 623 рубля), Чебоксары – Москва (3 539 рублей), Москва – Чебоксары (3 743 рубля) и Махачкала – Краснодар (3 756 рублей).

Самыми дорогими внутрироссийскими направлениями стали Хабаровск – Краснодар (28 615 рублей), Москва – Чита (27 861 рубль), Якутск – Москва (27 761 рубль), Санкт-Петербург – Хабаровск (27 629 рублей) и Благовещенск – Москва (27 427 рублей).

За границей наименьший средний чек на авиаперелеты туда-обратно зафиксирован по направлениям Краснодар – Ереван (6 987 рублей), Сочи – Ереван (7 014 рублей), Москва – Минск (7 020 рублей), Ростов-на-Дону – Ереван (7 348 рублей) и Ростов-на-Дону – Тбилиси (7 971 рубль).

Самыми дорогими зарубежными направлениями стали Москва – Маврикий (75 185 рублей), Москва – Пхукет (51 147 рублей), Москва – Мале (50 693 рубля), Москва – Дананг (44 901 рубль) и Москва – Ко-Самуи (43 189 рублей).

/TOURBUS.RU