Новости Чехия запретила рейсы из России, а затем снова разрешила – но только до конца недели Эксперты комментируют неожиданное обострение взаимоотношений авиационных властей двух стран

Сегодня утром стало известно, что авиавласти Чехии неожиданно аннулировали часть разрешений на полеты в страну авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии". Как пояснили позднее в Минтрансе Чехии, «ситуация возникла из-за недопонимания между авиационными властями России и Чехии. Минтранс России неожиданно ограничил право авиакомпании «Чешские авиалинии» летать над Сибирью в Сеул, хотя чешский перевозчик использовал этот маршрут много лет. Чешская сторона рассматривает этот шаг как недружественный и, в свою очередь, ограничила российским компаниям полеты в Чехию». По информации «Коммерсанта», в Чехии сейчас находится до 20 тыс. граждан России. Как сообщили нам в пресс-службе «Аэрофлота», «в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва «Аэрофлот» вынужден отменить следующие рейсы: SU 2010/2011, SU 2014/2015, SU 2016/2017 и SU 2018/2019 за 2 июля. При этом «Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU 2024/2025". Дочерняя авиакомпания «Победа» также отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары. Рейсы выполнялись по четвергам и воскресеньям. Между тем, как сообщил ТАСС гендиректор компании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, авиакомпания сегодня вновь возобновила сообщение с Прагой. По его словам, авиасообщение с Прагой было приостановлено из-за "недопонимания в процессе переговоров российских и чешских авиационных властей". Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющий рейс Екатеринбург - Прага, вылетел в пункт назначения после четырехчасовой задержки. Посольство РФ в Чехии готово оказать российским гражданам необходимую поддержку в связи с ситуацией, образовавшейся из-за ограничений Прагой числа рейсов российских авиакомпаний, заявили между тем "Интерфаксу" во вторник в российской дипмиссии. В российском посольстве сообщили, что в настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран. "Ростуризм сделал соответствующий запрос в Росавиацию. Ведутся переговоры между авиационными властями России и Чехии. Все отмененные рейсы являются регулярными. Пассажирам предоставляются все сервисы в соответствие с Федеральными авиационными правилами", — сообщил, в свою очередь, советник руководителя Ростуризма Дмитрия Горина. Минтранс РФ также сообщил, что ведет переговоры с чешскими авиационными властями по проблеме ограничения полетов российских авиакомпаний и надеется решить проблему в сжатые сроки, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства. "Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", — заявили в Минтрансе. Светлана Баранова, пресс-секретарь TEZ Tour, рассказала нашему корреспонденту: «Наши туры в Чехию в летнем сезоне базируются на регулярных рейсах авиаперевозчиков Сzech Airlines, «Аэрофлот», S7 и «Уральские а/л». В настоящее время на отдыхе у нас находится несколько десятков туристов, в ближайшие даты запланированы поездки у нескольких сотен наших клиентов. Оповещение клиентов об изменении в расписании вылетов и альтернативных вариантах авиаперелета будет проводиться через центр бронирования и call-центр туроператора на основе официальной информации, полученной от авиакомпаний.

В летний период наибольшим спросом пользуются экскурсионные туры в Прагу, а также поездки на курорты Чехии: Карловы Вары, Марианске-Лазне. В среднем туры в Чехию бронируются на 3-7 ночей, глубина продаж по направлению достигает октября текущего года». В компании «Интурист», в свою очередь, сообщили, что "на ближайшие дни вопросы с вылетами российских туристов из Праги по линии туроператора "Интурист" решены. Тем туристам, которые должны были вылетать отмененными рейсами, будут предложены альтернативные варианты вылета на других авиакомпаниях из числа действующих авиаперевозчиков, "Аэрофлотом" и Czech Airlines". В "Интуристе" также подчеркнули, что спрос на Чехию в последнее время упал: «Не все могут позволить выезд за рубеж дважды в год, в связи с этим несколько проседает глубина продаж на направлении – традиционные экскурсионные туры на осень бронируются не так активно, как, например, год назад». О снижении интереса к направлению заявили сегодня и в АТОР. Одна из причин падения спроса, по мнению экспертов, – сокращение объемов прямой перевозки из российских городов. «Например, в этом году Czech Airlines отменили традиционную летнюю полетную программу на маршрутах Прага – Уфа и Прага – Екатеринбург. Кроме того, сократилась частота рейсов в таких регионах, как Ростов-на-Дону, Казань и Самара», — отметили в ассоциации. Также в АТОР подчеркнули, что на спрос влияет и необходимость оформлять чешскую визу, и крайне жесткие требования к заявителям в чешских визовых центрах. "Кроме того, Прага пользуется высоким спросом у туристов из Китая, что обеспечивает довольно высокую загрузку отелей и стоимость размещения в них", — добавили в АТОР. По данным Национального туристического управления Чехии, в январе – марте Чехию посетила 131 тысяча граждан РФ, что на 8,9% меньше, чем за тот же период год назад. РФ занимает четвертое место по объему турпотока в Чехию после Германии (418,6 тыс. человек), Словакии (143,1 тыс.) и Польши (136,9 тыс.)", — сообщили также в АТОР. Между тем около полудня стало известно, что власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля Как сообщил на своем сайте чешский Минтранс, это стало ответом на аналогичное решение Москвы. По данным чешского Минтранса, Москва открыла Czech Airlines воздушное пространство тоже до 7 июля. Минтранс Чехии также заверил, что обе стороны будут активно стараться прийти к соглашению. Сегодня днем «Аэрофлот» также сообщил, что все его рейсы в Прагу 3 июля будут выполнены по расписанию. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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