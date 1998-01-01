Новости Ленобласть делает акцент на экологический туризм Ленобласть активно создает экологические маршруты и сеть «зелёных троп» в сотрудничестве с соседней Финляндией

К 1 июля во всех лесничествах Ленинградской области появились экотропы - создано как минимум 19 маршрутов. А в ближайшие две недели появится и карта, благодаря которой туристы смогут четко определить маршрут и выбрать подходящий, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Как пояснил руководитель Комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов, ещё три экологические тропы будут организованы за счёт дополнительных средств. «Создание маршрута длиной 2-3 км обходится в 400-500 тыс. рублей, поскольку для этого необходимо очистить территорию, создать условия для прохода людей и пр. – констатирует он. – При этом в целом на территории лесничеств региона в настоящее время проложено около 30 км экологических троп, из которых 26 км - на особо охраняемых природных территориях». По его словам, в этом отношении в области лидируют Выборгский и Приозерский районы, которые в силу своих природных особенностей наиболее востребованы у туристов. Стоит напомнить, что Ленобласть активно создает экологические маршруты и сеть «зелёных троп» в сотрудничестве с соседней Финляндией. В частности, в настоящее время реализуется совместный проект Visit Vuoksi, который предусматривает появление рядом с озерами и реками системы Вуоксы обустроенных дорожек для туристов, а вскоре появится и новая экологическая тропа через Колтушские высоты. Причем Петербург, жители которого как раз и являются основными посетителями экомаршрутов, тоже не стоит в стороне. Отметим, что на только что завершившихся во Пскове 39-х Ганзейских днях Комитет по развитию туризма города на Неве, участвуя в панельной сессии, посвященной перспективам отрасли как несырьевого сектора экономики, представил коллегам русско-финский проект «Туристический коридор: Санкт-Петербург - Сайма», в рамках которого создан туристский маршрут, включающий в себя посещение Северной столицы, Ленинградской области и приграничных городов финского региона Сайма (Савонлинна, Иматра, Лаппеенранта и Миккели). Подчеркивая межгосударственный и межрегиональный характер этого проекта, председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич уверен, что «он интересен как раз потому, что включает в себя возможность в рамках одной поездки посмотреть и на достопримечательности Петербурга, и отдохнуть в экологически чистых местах Ленобласти и Финляндии». Он подчеркнул, что в этом году на целевых туристских рынках проводятся маркетинговые исследования «Профиль туриста», а в следующем – совместно с финскими партнерами разработка туристических маршрутов различной тематической направленности (в т. ч. экологической направленности) продолжится.



При этом в заказнике «Сестрорецкое болото» первый этап строительства экологической тропы протяженностью 1,5 км уже завершен: всего планируется проложить по этим не тронутым цивилизацией болотистым местам 3 км деревянного настила. «Благодаря этому по заказнику сейчас можно пройти хоть в тапочках», - поделилась впечатлениями Нино Нацваладзе, руководитель отдела планирования ООПТ Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга. По ее словам, жители мегаполиса уже могут пользоваться не только этой тропой, но и первой экологической тропой в заказнике «Комаровский берег», где с комфортом можно прогуляться на маршруте длиной в 3 км. Кроме того, продолжается обустройство экологического маршрута в заказнике «Западный Котлин» (1,5 км уже построено), в 2019-м начнется строительство экологической тропы в заказнике «Северное побережье Невской губы», где задумано создание детского маршрута «Лукоморье», а затем планируется возрождение экологического маршрута по памятнику природы «Дудергофские высоты». /TOURBUS.RU

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