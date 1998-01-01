Семьдесят тысяч петербуржцев не могут выехать за рубеж

По данным УФССП России по Петербургу, по состоянию на конец июня покинуть пределы Российской Федерации не могут около 70 тыс. жителей города. При этом многие из них для того, чтобы оказаться за границей, выплачивают крупные суммы, значительно превышающие стоимость типичного тура за рубеж, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Так, в Центральном районе города на Неве судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении 49-летнего жителя, который не платил налоги на имущество: согласно судебному приказу, мужчина должен был вернуть Федеральной налоговой службе более 390 тыс. рублей. И хотя в целях исполнения требования налоговиков судебный пристав обратил взыскание на находящиеся в банке денежные средства должника, вынес запрет на регистрационные действия в отношении 27 транспортных средств, квартиры и трех домов, принадлежащих ему, в пользу государства «сыграл» именно запрет на право выезда за пределы РФ.

Намереваясь отправиться в отпуск за кордон, должник поспешил полностью погасить задолженность: после поступления денег на счет отдела УФССП ограничение с него было снято.

А в Пушкинском районе судебные приставы взыскали с 45-летнего мужчины еще более крупную задолженность. Там бывшая супруга обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств за несвоевременное выполнение алиментных обязательств: требования взыскательницы были удовлетворены и петербуржца обязали выплатить неустойку в размере более чем 500 тыс. рублей.

А поскольку должник, будучи по профессии моряком, не мог позволить себе ограничение права на выезд за границу, он в кратчайшие сроки выплатил всю необходимую сумму.

Еще более интересная история произошла с должницей, которая получила наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тыс. рублей, которые должен был взыскать с нее Колпинский отдел Управления ФССП России по Петербургу. Так как должница не исполняла решение суда и уклонялась от выплаты штрафа, в отношении нее был применен ряд мер, включая ограничение выезда за пределы РФ. Но петербурженка решила перехитрить пограничников и отправилась в Эстонию автостопом, надеясь, что таким способом ей все же удастся пересечь границу.

Однако сделать этого не получилось: при попытке перехода российско-эстонской границы наличие долга было выявлено и должнице пришлось отправиться не в Эстонию, а домой. После этого ей ничего не оставалось делать, как погасить долг в полном объеме.

Стоит напомнить, что временное ограничение права выезда за границу снимается только после погашения задолженности в полном объеме, а непреодолимым препятствием по дороге за кордон становится сумма в 30 тыс. рублей, которая в некоторых случаях снижается до уровня в 10 тыс. Причем представитель пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Давиденко недавно напомнил, что при желании покинуть пределы родины об оплате долгов стоит побеспокоиться заранее: по его словам, средний срок поступления информации об отсутствии у должника долгового «тормоза» составляет 10 дней.

«Это время необходимо для того, чтобы информация о снятии запрета на выезд прошла через все инстанции и дошла до конечного исполнителя на границе», - пояснил он.

/TOURBUS.RU