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Владимир Путин выступит на форуме «Реки России»/ На пляжах Анапы запретили купание/ МИД РФ предупредил об эпидемии ветряной оспы на Юге Франции

Владимир Путин выступит на форуме «Реки России»

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июля, совершит рабочую поездку в Тверскую область, где выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России", который проводится ежегодно с 2016 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Форум объединяет специалистов туристской и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов.

В этом году его участники обсудят роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.

По сообщению пресс-службы Кремля, также президенту будет презентован проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово". Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более 2 тыс. человек.

На пляжах Анапы запретили купание

Временный запрет на купание в море введен с понедельника на всех пляжах Анапы, сообщило управление гражданской обороны и защиты населения администрации города-курорта.

"В связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье", — говорится в сообщении.

В связи с введенным запретом руководителям предприятий и организаций Анапы рекомендовано принять меры по недопущению происшествий на воде и усилить контроль за отдыхающими на пляжах.

МИД РФ предупредил об эпидемии ветряной оспы на Юге Франции

Эпидемия ветряной оспы распространилась на несколько регионов Франции, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ. «Во французских регионах Земли Луары, Пикардия, Прованс – Альпы – Лазурный берег и Новая Аквитания зафиксирована вспышка ветрянки», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как отмечают местные СМИ, в Землях Луары – 137 случаев заболеваний ветрянкой, в парижском регионе – 56, на юго-востоке страны (Прованс – Альпы – Лазурный берег) – 29 случаев инфицирования.

Ветряная оспа — острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вирус поражает практически каждого человека до среднего возраста. Эпидемиология этой болезни отличается в умеренном и тропическом климате, так как ветрянка особенно хорошо распространяется в тепле и в крупных городах, где люди постоянно контактируют друг с другом. Кроме того, подхватить инфекцию можно в детском саду или школе.

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10–21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь. По данным организации, облегчить течение болезни можно с помощью вакцинации.

Вакцины против ветряной оспы доступны как один антиген, а также в сочетании с корью, эпидемическим паротитом и краснухой.

/TOURBUS.RU