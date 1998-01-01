Новости В Шереметьево – новые проблемы с багажом Стало известно, что в минувшие выходные около девяти тысяч единиц багажа вновь не отправились по назначению из столичного аэропорта

У компании "Шереметьево хэндлинг" в эти выходные снова возникли сложности с обработкой багажа, сообщает сегодня газета "Ведомости". "29 и 30 июня большое количество багажа (около 9000 единиц) не отправлено по назначению. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудники двух авиакомпаний, летающих из Шереметьево. Багаж досылается вслед пассажирам на следующих рейсах, говорят собеседники", — говорится в публикации издания. По данным газеты, новый "коллапс с обслуживанием багажа" в Шереметьево спровоцирован дождями и отказом багажной ленты. При этом, как сообщает РЕН-ТВ, сегодня ситуация не улучшилась. По информации телеканала, прилетевшие пассажиры по несколько часов ожидают выдачи багажа, а вылетающие не успевают его сдать. В подтверждение телеканал опубликовал кадры с длинными очередями на стойках регистрации в аэропорту. Как напоминают «Ведомости», заметные проблемы с обработкой багажа в Шереметьево начались в конце мая и резко обстроились в первых числах июня, с началом летних каникул: прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. В те дни аэропорт не успевал отправить порядка двух тысяч единиц багажа в сутки, рассказывали сотрудники авиакомпаний, напоминает издание. Проблема, как отмечается в публикации, возникла потому, что крупнейший клиент аэропорта, на которого в 2018 году пришлось 78,5% пассажиропотока, "Аэрофлот" раньше сам обрабатывал багаж своих пассажиров. Но с открытием в мае 2018 года терминала В багаж в нем стала обрабатывать "Шереметьево хэндлинг", ей же постепенно по договоренности с "Аэрофлотом" стали переходить функции обработки багажа "Аэрофлота" и в других терминалах аэропорта. Полностью процесс был завершен в мае. "Шереметьево хэндлинг" надо увеличить штат грузчиков, но компания не успела. Шереметьево в начале июня признал наличие проблемы и обещал решить ее к концу месяца. "В течение июня ситуация действительно если не совсем нормализовалась, то приблизилась к норме, говорят сотрудники двух авиакомпаний. Более проблемными были выходные дни, на которые традиционно приходится рост трафика", — отмечают "Ведомости". Но, по информации издания, 29-30 июня ситуация снова заметно обострилась. "Возможно, это произошло из-за сильного дождя, что привело к затоплению летного поля в пятницу, 28 июня, говорит один из собеседников. Хотя серьезных задержек и отмен рейсов дожди не вызвали. Также в воскресенье в южном терминальном комплексе Шереметьево (терминалы D, E и F) сломалась автоматическая система обработки багажа (прежде всего багажная лента, которая забирает багаж), добавляет он", — говорится в публикации. "В июне Шереметьево обслужит порядка 4,9 млн человек, из них 2,4 млн — вылетающих пассажиров. В день аэропорт обслуживает примерно 80 тыс. вылетающих пассажиров. Получается, примерно 5% вылетевших в субботу-воскресенье из Шереметьево пассажиров могут по прилете не получить свой багаж", — подсчитали в издании. Напомним также, что ливень, начавшийся в Москве вечером в среду, затопил в пятницу дорогу к аэропорту Шереметьево. В пресс-службе аэропорта рекомендовали пассажирам использовать альтернативные пути проезда к аэропорту или пользоваться "Аэроэкспрессом". Между тем в пресс-службе туроператора «Интурист» нам сообщили сегодня:: «По информации от единого колл-центра туроператора «Интурист», ц нас не было обращений с такими проблемами. Жалоб на багаж, подтопления в Шереметьево не зафиксировано». /TOURBUS.RU

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