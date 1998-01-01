Новости Туроператоры: спрос на Черногорию вырос этим летом на 10-15% Эксперты обсуждают итоги первого летнего месяца на популярном черногорском направлении

Летом этого года туроператоры отмечают рост организованного спроса на Черногорию на уровне 10-15%. Несмотря на это, объем полетных программ в Черногорию значительно не увеличивался в сравнении с прошлым годом - вылеты из России летом осуществляются только из двух городов – Москвы и Петербурга, - сообщает АТОР. По информации ассоциации, в этом году полетные программы туроператоров в Черногорию стартовали с начала июня и продлятся до конца сентября (реже – октября). Все участники рынка отмечают рост спроса на Черногорию в этом сезоне (плюс 10-15% в сравнении с прошлым годом). В рейтинге самых востребованных направлений летнего сезона 2019 г. большинства операторов Черногория вошла в топ-10, обойдя Хорватию. «В начале сезона 2019 года продажи по направлению очень хорошо стартовали в рамках акции «Раннее бронирование». Относительно прошлого года показатели продаж значительно выросли. Сегодня темпы продаж идут в соответствии с запланированными объемами», – отмечают в компании ANEX Tour. В компании «Интурист» связывают рост спроса отчасти со спадом, произошедшим в прошлом году в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу. «Объемы бронирований на даты проведения чемпионата в этом году превышают объемы прошлого года на 61%. Мы связываем этот рост именно с тем, что в прошлом году многие туристы остались дома», – пояснили в пресс-службе компании. Большинство компаний в этом году сохранили прошлогодние маршруты и объемы перевозки в Черногорию. Объем перевозки увеличился у туроператора «TUI Россия», компания «ПАКС» увеличила объем на 30%. Основной тренд по направлению Черногория в сезоне-2019 у туристов «Библио Глобуса» — увеличение продолжительности тура и выбор отелей более высокой категории. Если в прошлом году туристы отдавали предпочтение туру на 7 ночей в отель 2-3*, то в этом году наиболее популярны туры на 10-14 ночей в отель 4-5*. В «ПАКС» отмечают повышенный спрос в Черногории на отели Mediteran 4*, Vile Oliva 4*, Iberostar Bellevue 4*, Slovenska Plaza 3-4* и ряд других. Как отметила в интервью нашему порталу Наталья Марголина, руководитель отдела компании ICS Travel, «на данный момент спрос на отдых в Черногории хороший, глубина продаж - до 10-12 июля. Мы почти закрыли всю регулярную перевозку, наземки в Черногории тоже почти не осталось. Судить о том, какой прирост показало направление, пока рано, сезон только начался. По июню мы видим прирост 10-15%, что нехарактерно для этого месяца, ведь высокий сезон в Черногории начинается с июля. Так что мы надеемся на то, что и весь сезон будет отличный». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка