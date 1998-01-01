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Перед нелегальными гидами поставят законодательный заслон

В Северной столице решили раньше, чем во всей стране, ввести обязательное наличие гражданства России и аттестации для гидов-переводчиков и экскурсоводов

«Депутаты выдвинули инициативу запретить иностранным экскурсоводам работать на территории России: соответствующее постановление Законодательного собрания Петербурга утвердили во втором чтении на пленарном заседании городского парламента и направили на рассмотрение в Госдуму», - сообщил петербургский депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Его коллега и один из соавторов Алексей Макаров подтвердил: «Сегодня мы приняли довольно важную инициативу по гидам-переводчикам, которая установила обязанность наличия у гидов российского гражданства и прохождение ими системы аттестации».

«Предлагается также инициатива об установлении ответственности за нарушение этих правил», - пояснил он. В частности, за отсутствие необходимых знаний и аккредитации депутаты предлагают штрафовать нарушителей на сумму в 20-100 тыс. рублей, а пойманных за руку иностранцев предполагается выдворять за пределы России как нарушителей миграционного законодательства.

А чтобы специалисты могли соответствовать статусу, который легко можно было бы проверить, парламентарии предлагают разработать профессиональные программы обучения для экскурсоводов и создать государственный реестр аттестованных специалистов.

Стоит отметить, что петербургские депутаты идут на шаг впереди федерального уровня: известно, что на днях предложение прописать в законодательстве норму, согласно которой все без исключения гиды-переводчики и экскурсоводы в России были бы гражданами страны и проходили аттестацию, направил в Минэкономразвития глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

При этом он уже заявлял, что «требование о прохождении потенциальным гидом экзамена или тестирования обязательно», а профильные ведомства регионов должны проводить «устный и письменный теоретический и практический экзамен для экскурсоводов и на русском, и на иностранном языке для гидов-переводчиков».

Что касается Петербурга, на берегах Невы уже давно требуют решительных мер по отношению к нелегальным (в частности – китайским) гидам. Например, генеральный директор турфирмы «Луна» Константин Яхонтов не раз заявлял, что «в результате их деятельности наносится и экономический, и имиджевый вред как нашей стране, так и городу».

По его мнению, фигура гида-переводчика в процессе приема безвизовых китайских туристов зачастую является ключевой, и поэтому разного рода ущерб, который наносится и российскому турбизнесу, и городской инфраструктуре, «во многом связан с деятельностью нелегальных гидов-граждан зарубежных стран».

«Наши отечественные специалисты готовы работать, однако для урегулирования процесса необходимо устранить правовые изъяны, позволяющие трудиться нелегалам», - считает он.

/TOURBUS.RU



