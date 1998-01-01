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Дорогу к Шереметьево затопило/ В Испании и Франции из-за сильной жары объявили наивысшие уровни опасности/ Новость о «выселении детей из греческого отеля» оказалась фейком

Дорогу к Шереметьево затопило

В районе терминала B аэропорта Шереметьево из-за обильных осадков затопило дорогу, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Сегодня, 28 июня, в связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево 1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе).

На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта. Для проезда к месту назначения в данном районе на автомобиле рекомендуем использовать альтернативные пути", — говорится в сообщении.

В Шереметьево советуют пассажирам для доступа в терминал В пользоваться Аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом (МТП).

В пресс-службе напомнили, что поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями Шереметьево 2 (терминалы D, E, F, Аэроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (терминал В) в регулярном режиме. Проезд бесплатный. Время в пути – 4 мин.

Представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис сообщил "Интерфаксу", что на подтопленном участке проводится откачка воды с помощью насосов.

В Испании и Франции из-за сильной жары объявили наивысшие уровни опасности

На западе Европы продолжает держаться аномальная жара, значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявили наивысшие уровни опасности из-за погоды, сообщают западные СМИ. На юге Франции в пятницу ожидают до 44-45 градусов по Цельсию. В частности, речь идет о департаментах Буш-дю-Рон, Гар, Эро и Воклюз, где объявлен наивысший уровень опасности из-за жары.

В связи с этим премьер-министр Франции Эдуар Филип призвал граждан страны к "максимальной бдительности".

В соседней Испании из-за жары уже погибли два человека. Пожар в Таррагоне, бушующий с вечера среды, уничтожил уже 6,5 тыс. гектаров леса.

В пятницу жара в Испании достигла пика, она продолжится и в выходные, сообщает газета "Паис". В Мадриде столбик термометра достиг 32 градусов по Цельсию, в Барселоне — 30 градусов по Цельсию. В некоторых районах Испании температура может достигать в пятницу 42 градусов, отмечает газета.

В Италии предупреждение об опасности действует для 16 городов. В Риме, где температура достигла 34 градусов по Цельсию, туристам, посещающим достопримечательности, раздают воду, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.

Новость о «выселении детей из греческого отеля» оказалась фейком

В последние два дня целый ряд российских СМИ со ссылкой на киевлянку Наталию Подоляк сообщил, что группу детей, приехавших с Украины, якобы выселили из отеля после того, как они вывесили на балконе национальный флаг. По словам Наталии Подоляк, представители греческого отеля Bomo Calamos Beach Hotel ворвались в номер и сняли флаг, после чего попросили группу съехать на сутки раньше, пообещав компенсировать последнюю ночь.

Более того, затем эта новость рядом СМИ была дополнена сообщением со ссылкой на туристку из России Ольгу Кубару, якобы отдыхавшую в том же отеле и сообщившую, что «украинских туристов выселили за то, что они "натравливали" детей на их сверстников из России из-за русского языка».

«Украинских туристов из отеля в Греции никто не выселял, они уехали вчера, как и планировалось», - сообщил между тем в интервью РИА «Новости» Борис Музенидис, президент компании Mouzenidis Group, которая занимается размещением туристов в отеле Bomo Calamos Beach Hotel.

«Банальная ситуация. Поставили флаг, сняли флаг, и все раздули. Во-первых, никто никого не выгонял. Мы детей не выгоняем, нельзя так говорить, это неправильно. Они сегодня уехали, но не по какой-то форс-мажорной ситуации, а потому, что сегодня должны были улететь. Никто никого никогда не выгоняет», - рассказал президент компании.

/TOURBUS.RU