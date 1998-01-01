Новости

«Инфофлот» поддержит возрождение малых городов

В рамках Национального туристского форума «Реки России» компания «Инфофлот» и Фонд развития малых исторических городов подпишут соглашение совместной деятельности

В рамках Национального туристского форума «Реки России», который пройдет 2 июля в Завидово (отель «Рэдиссон Резорт, Завидово», Тверская область), состоится торжественное подписание Соглашения о совместной деятельности между ООО «Инфофлот Москва» и НКО «Фонд развития малых исторических городов».

Со стороны Круизного центра соглашение будет подписывать генеральный директор ООО «Инфофлот Москва» Андрей Михайловский, а со стороны фонда – его глава Юрий Щегольков.

Сотрудничество предусматривает создание и реализацию совместных проектов, предусматривающих развитие внутреннего туризма в малых исторических городах, расположенных вдоль российских рек, продвижение круизных путешествий как одного из самых перспективных видов отдыха, а также поддержку местных ремесел.

Для этого предусматривается проведение арт-круизов, пресс- и фотокруизов, создание специализированных программ для журналистов, фотографов, художников, блогеров, направленных на повышение узнаваемости малых исторических городов РФ и поселений, расположенных на реках России.

Корме того, в рамках сотрудничества будут проводиться совместные образовательные и презентационные мероприятия, художественные выставки, посвященные малым городам.

Организаторами форума являются правительство Тверской области, компания «Завидово Девелопмент» и ГK «Конкорд». Партнерами форума выступают Российская палата судоходства, Российский союз туриндустрии (РСТ), Фонд развития общественных связей «Регион ПР», Некоммерческая организация «Фонд развития малых исторических городов», Экологическая палата России. Генеральный информационный партнер – издательский дом «Турбизнес».

На форум соберутся профильные федеральные министры и руководители федеральных агентств, губернаторы регионов, главы городов, руководители крупнейших промышленных и туристических компаний, научных обществ, СМИ. В 2018 году в работе форума приняли участие более 600 гостей.

В рамках круглых столов и пленарной сессии будут обсуждаться самые актуальные вопросы и проблемы развития круизного туристического сектора в России, перспективы инвестиционной деятельности на внутренних водных путях, привлечения туристов в малые города России, специфика обслуживания путешественников в круизном сегменте и ряд других актуальных тем.

В программе 2019 года: деловое ток-шоу с ведущей РБК-ТВ Юлией Прохоровой «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории», тематическая сессия «Информационная повестка регионов» (открытый диалог руководителей туристских администраций и представителей федеральных телеканалов), практическая конференция «Малые города на реках: актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов», инвестиционная сессия «Приоритетные направления инвестиций в развитии внутренних водных путей», круглый стол «Лучший сувенир для круизного туриста», торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Гостей форума ожидают специальные проекты: экспозиция, посвященная более чем 300-летней истории российского судостроения; макет галеры «Тверь», исторические экскурсы во времена пассажирского пароходного общества «Самолет» и путешествия Афанасия Никитина.

Регистрация на WWW.ФОРУМРЕКИРОССИИ.РФ