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28 июня
Город на Неве ждет прибавки в 10% турпотока

Правительство Северной столицы и эксперты обсудили ход выполнения госпрограммы развития туризма


Одной из главных тем обсуждения на состоявшемся на днях заседании правительства Северной столицы стало обсуждение выполнения государственной программы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге» за 2018 год и первое полугодие 2019-го.

При этом действующий губернатор Александр Беглов, подчеркивая большое значение отрасли для города, фактически поставил подчиненным ориентир, заявив, что ждет роста турпотока в 10%.

 

Общие цифры за прошлый год снова озвучил глава комитета по развитию туризма  Евгений Панкевич. По его данным, в 2018-м Петербург посетили 8,2 млн путешественников, из которых 3,9 млн человек приехали из-за рубежа (в основном из Германии, Франции и Италии).

Что касается внутренних туристов, здесь первенствуют гости из Москвы и Московской области. «Средний» турист приезжает к нам на 3-5 дней и тратит в городе около 35 тыс. рублей, - констатировал Евгений Панкевич. - При этом объем платных туристических услуг вырос на 29%, а вот уровень загрузки гостиниц остался на показателе в 68%».

 

По сведениям чиновника, в 2018 году прирост турпотока (по сравнению с 2017-м) составил 9,3%, а в 2019 году он ожидается на уровне 10%. Что и позволило действующему губернатору Александру Беглову говорить о том, что город вполне может ориентироваться на уровень в 10 млн гостей.

 

С тем, что это вполне возможно, согласилась и приглашенная на заседание правительства города на Неве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Петербург - это туристический хит нашего времени, занимающий первые места в международных рейтингах, и поэтому он вполне может рассчитывать на рост турпотока», - сказала она.

 

Особый акцент на заседании правительства был сделан на доходах от сферы туризма. В частности, Александр Беглов не преминул заметить, что «доходы от туризма для города очень важны и есть все условия для того, чтобы сделать туриндустрию одним из локомотивов городской экономики».

 

При этом он напомнил, что президент Владимир Путин и правительство России поддержали предложение Смольного о введении в Петербурге туристического сбора с иностранных туристов в размере 100 рублей в день. 

«Надо ускорить эту работу, потому что промедление даже на один день - это потеря для бюджета, - констатировал он. - Мы рассчитываем, что ежегодное пополнение городской казны от этих сборов составит около 2 млрд рублей. В первую очередь они пойдут на реставрацию исторических зданий, а также на развитие туризма».

 

Стоит добавить, что именно на этом заседании одному из депутатов Законодательного собрания Петербурга удалось «пересесть» из депутатского кресла в кресло руководителя комитета Смольного.

Критикуя существующую практику работы в сфере туризма (в частности, обращая внимание исполнительной власти на деятельность нелицензированных гидов), депутат Законодательного собрания Олег Капитанов неожиданно получил предложение занять пост председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. И, к некоторому удивлению собравшихся в Смольном, это предложение он принял...

/TOURBUS.RU


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