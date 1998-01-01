Новости Что поменяется на туррынке после внедрения «электронной путевки» Специалисты компании «Мегатек» комментируют особенности грядущего перехода турфирм с бумажного документооборота на электронный

Туристический бизнес переходит на электронное взаимодействие. С 25 июня вступили в силу два соответствующих правительственных постановления. Специалисты дают рынку свои рекомендации и отвечают на самые животрепещущие вопросы. На прошлой неделе правительство опубликовало два постановления, которые напрямую связаны друг с другом. В первом прописаны правила обмена информацией в электронной форме между туроператором, турагентом и туристом при реализации туристского продукта. Во втором – утверждены правила создания и функционирования информационной системы электронных путевок. Согласно документу, в системе должны будут храниться следующие данные: уникальный номер самой путёвки, дата её формирования, сведения о туроператоре или турагенте, дата начала и окончания путешествия, наименования страны отправления и прибытия (вплоть до населенного пункта), название принимающей стороны и её контакты. Также в электронной путёвке должны быть дата заключения договора и цена турпродукта, данные заказчика тура и всех туристов, сведения об услугах, входящих в турпродукт, и т.д. Для подключения к системе необходима квалифицированная электронная подпись. Специалисты компании «Мегатек» напоминают, что это еще не обязательное требование, а право турбизнеса перейти с бумажного документооборота на электронный, чтобы потом передавать все эти сведения в государственную информационную систему «электронная путевка», когда она заработает и будет представлена. У представителей турбизнеса внедрение электронной путевки вызывает массу вопросов. Александр Галиновский, генеральный директор компании «Мегатек», ответил на самые важные из них. По словам эксперта, намного сложнее придется туроператорам и турагентам, которые используют в работе свой софт, чем игрокам, которые пользуются коммерческим софтом. Первым, говорит Александр Галиновский, придется затратить немалые средства на разработку шлюзов к электронной путевке и сервисам, предоставляющим электронную цифровую подпись. Оценка тут может варьироваться. «Учитывая, что это приоритетная задача, то в фактически затраченное время на реализацию можно включить и потери от невыполнения задач, которые туроператоры должны были решить своими ИТ-подразделениями в части своего плана продуктового развития. Только затраты на реализацию мы бы оценили от 1 млн рублей, не считая необходимой поддержки этого решения», - заявил эксперт. Эксперт напомнил, что в части коммерческого софта «Мегатек» еще на первых этапах проекта ЭП сделал прототип шлюза для своего продукта «Мастер-Тур». «Сейчас мы ждем когда появится какая-то определенность с техническими требованиями, чтобы актуализировать его и ввести в эксплуатацию», - говорит топ-менеджер «Мегатек». Таким образом, все клиенты «Мегатек», работающие на новой, 15-й версии «Мастер-Тур» с динамическим ценообразованием и пакетированием, получат обе опции в рамках действующего договора поддержки. А вот клиентам более ранних версий «Мастер-Тур» надо будет ускориться с переходом на новую версию, так как поддержки ЭЦП и ЭП в них не будет. Официально компания прекращает поддержку ранних версий ПК «Мастер-Тур» с 1 декабря текущего года. Помимо самой реализации, использование ЭП и ЭЦП принесет и дополнительные затраты турбизнесу. В начале надо будет оплатить выпуск ЭЦП, далее оплачивать ее ежегодно. Основные затраты будут транзакционные. Так, за каждую оформленную путевку теперь надо будет заплатить за передачу данных провайдеру ЭП (электронной путевки) и за подписание с использованием ЭЦП (Электронной цифровой подписи). Каких-то технических проблем, связанных с доступом к хранилищу ЭП или к оператору ЭЦП, в «Мегатек» не видят. Возможны временные сложности в работе ЭП, но и то начальном этапе. Сервисы ЭЦП уже несколько лет как обкатаны, сейчас многие компании используют ЭЦП для подписания и отправки данных, например, в ФНС. «Что касается самой необходимости использования ЭЦП – здесь больше плюсов для турбизнеса. Начиная с быстрого оформления договорных отношений между туроператорами и турагентами и заканчивая скоростным документооборотом», - заключил Александр Галиновский.

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