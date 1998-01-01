Новости Турбизнес подсчитывает убытки от прекращения авиарейсов в Грузию Эксперты прокомментировали вероятные потери турбизнеса и авиакомпаний двух стран от запрета на авиаперелеты и организованный отдых в Грузии

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили сегодня в пресс-службе грузинского Нацбанка. «На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первым расчетам, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около $200–300 млн в течение оставшейся части года», — сообщает регулятор. Отмечается, что «внешний шок» отразится на платежном балансе и курсе лари, который 27 июня достиг нового исторического минимума — 2,8470 лари за $1. Данный показатель на 7% превышает заложенный в бюджет Грузии на 2019 год курс 2,66 лари за $1. Таким образом, национальная валюта Грузии с начала 2019 года обесценилась на 6,5%, отмечает «Интерфакс». Глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава, в свою очередь, считает, что, «несмотря на вводимый властями РФ с 8 июля запрет на осуществление прямого авиасообщения между двумя странами, важно, чтобы российские туристы оставались на грузинском рынке». «Предварительные расчеты представлены самими туроператорами, и мы доверяем им, поскольку бизнес лучше знает, с чем мы имеем дело. Речь идет о том, что до конца этого года ожидалось прибытие в Грузию одного миллиона российских туристов, что составляет примерно $750 млн дохода для нашей страны», — заявила г-жа Турнава. В то же время неправительственная организация "Международная прозрачность — Грузия" обнародовала статистические данные по туристическому рынку в Грузии, согласно которым потери государства и частного сектора от введенных Россией ограничений для российских туристов составят около $100 млн. Что же касается потерь российского бизнеса, то напомним, что вчера стало известно, что правительство РФ разрабатывает механизм для выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию. Сообщается, что российские авиакомпании продали более 200 тыс. билетов в Грузию с датами вылета до конца 2019 года. По подсчетам экспертов «Коммерсанта», потери российских авиакомпаний от запрета полета в Грузию могут составить до 3 млрд рублей. Как сообщает также «Коммерсант», по данным Ростуризма, туры с вылетом после 8 июля выкупили 3500 человек. Если тур в среднем стоит 30–35 тыс. рублей, туроператорам сейчас придется вернуть туристам 103–122,5 млн рублей. Беседуя с нашим корреспондентом, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил: «К счастью, ни для одного туроператора на нашем рынке Грузия не является приоритетным направлением и нам не нужно говорить о серьезном материальном уроне для компаний. У большинства она даже не входит в топ направлений. Поэтому, если даже все туристы попросят вернуть полную стоимость тура, туроператоры банкротиться не будут. Но если мы будем смотреть на ситуацию под другим углом, все окажется не так радужно. Эта ситуация лишний раз подтверждает, что туризм очень хрупок и его легко можно разрушить неосторожным словом. Туристы очень остро, что вполне естественно, реагируют на подобные вещи и начинают фокусировать свой интерес на альтернативных и безопасных направлениях. Какое-то время назад в Армении был острый внутренний конфликт, и это направление до сих пор не восстановилось до показателей 2017 года. Нашим туристам, желающим отдохнуть в странах ближнего зарубежья, доступно не так много вариантов. Грузия - направление с адекватным ценником, близкое, идеальное место для туров выходного дня и сити-туров. Конечно, нам будет ее не хватать и мы будем ждать возобновления полетов». С своей стороны Андрей Жарков, генеральный директор компании «Жарков Тур», в беседе с нашим корреспондентом отметил: «С закрытием Грузии уйдет довольно большой сегмент рынка. Грузия – бюджетное направление с богатой культурой и историей, найти ей достойную замену невозможно. При этом речь идет скорее не о материальных потерях, а об убытках, нанесенных культурно-познавательному и гастрономическому сегментам рынка. Наши туристы только-только научились отдыхать по-новому, не проводя все свободное время на пляжах. А если все же затронуть экономическую составляющую вопроса, то, на мой взгляд, все убытки лягут на плечи туроператоров - я сомневаюсь, что грузинские отельеры вернут деньги за отмену проживаний». Отметим, что, по данным Ростуризма, на сегодня в Грузии остаются 930 российских туристов, приехавших по линии туроператоров. Все они должны вернуться в плановом порядке до 8 июля. /TOURBUS.RU

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