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27 июня
Остается три дня до окончания номинирования на профессиональную премию Russian Business Travel & MICE Award - 2019
Открытое онлайн-голосование за заявленных номинантов стартует уже 1 июля
Воскресенье 30 июня – последний день выдвижение номинантов на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award – 2019.
1 июля стартует следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за заявленных номинантов.
В этом году торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии пройдет в Москве 10 октября в рамках самого масштабного события индустрии встреч Всероссийского Дня MICE.
В программе Дня MICE:
«MICE-карта России: стратегии продвижения регионов»
Суперворкшоп «BE IN RUSSIA TOP-100/ будь в России!»
MICE-Баттл регионов России
Заявку на участие можно подать здесь: http://www.mice-award.ru/ru/nomination/#form
или прислать на award@tourbus.ru информацию: описание деятельности компании и причины номинирования (в краткой произвольной форме).
*Участие на всех этапах бесплатное.
Подробная информация на сайтах:
Ирина Ильина award@tourbus.ru
+7 (916) 602-02-03
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