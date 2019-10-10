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27 июня
Остается три дня до окончания номинирования на профессиональную премию Russian Business Travel & MICE Award - 2019

Открытое онлайн-голосование за заявленных номинантов стартует уже 1 июля


Воскресенье 30 июня – последний день выдвижение номинантов на  профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award – 2019.

1 июля  стартует следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за заявленных номинантов.

 

В этом году торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии  пройдет в Москве 10 октября в рамках самого масштабного события индустрии встреч Всероссийского Дня MICE.

 

В программе Дня MICE:

«MICE-карта России: стратегии продвижения регионов» 

Суперворкшоп «BE IN RUSSIA TOP-100/ будь в России!»

MICE-Баттл регионов России

  
Ожидается, что гостями и участниками MICE-дня и вечерней церемонии вручения наград RBT&MA 2019 станут около четырехсот специалистов ведущих MICE-компаний, конгресс-бюро, конгрессных площадок, отелей Москвы, С.-Петербурга, регионов России, стран СНГ, а также крупные корпоративные клиенты.  

 

Заявку на участие можно подать здесь:  http://www.mice-award.ru/ru/nomination/#form

или прислать на award@tourbus.ru информацию: описание деятельности компании  и причины номинирования (в краткой произвольной форме).

*Участие на всех этапах бесплатное.
 

Подробная информация на сайтах:

mice-award.ru

miceday.ru


По  всем интересующим вопросам: 

Ирина Ильина award@tourbus.ru

+7 (916) 602-02-03



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