Новости В эти дни туристы могут выиграть в Абу-Даби квартиру у моря или миллион дирхамов Сегодня в столице ОАЭ открывается большой летний торгово-развлекательный фестиваль Summer#inAbuDhabi

Как сообщили нам сегодня в Департаменте культуры и туризма Абу-Даби, в этом сезоне власти эмирата проводят целый ряд летних акций для того, чтобы предоставить жителям и туристам отличные возможности для шопинга, посещения кафе и ресторанов, а также развлечений. Летняя феерия Summer#inAbuDhabi началась сегодня, 27 июня, и продлится до 3 августа. В рамках данной программы тематические парки, музеи, отели и рестораны предложат семьям, друзьям и посетителям целый спектр вариантов, как избежать летней жары. Кроме того, долгожданный летний сезон распродаж при поддержке Департамента экономического развития Абу-Даби проходит с 18 июня по 3 августа. В данной акции примет участие 21 торговый центр Абу-Даби и Аль-Айна, предлагая посетителям уникальные предложения и возможность выиграть главные призы. Сезон распродаж в Абу-Даби будет включать в себя впечатляющие предложения для покупателей: возможность выиграть 1 миллион дирхамов ОАЭ и квартиру на берегу моря. Для участия в этой акции необходимо всего лишь совершить покупку в торговых центрах «Альдар Пропетиз» («Aldar»), в том числе в торговом центре «Яс», торговом центре в Центре международной торговли Абу-Даби, торговом центре «Аль-Джими» и торговом центре «Ремал». Также торговые центры «Альдар» еженедельно предоставляют посетителям возможность выиграть призы стоимостью до 80 000 дирхамов. «Лайн Инвестментс энд Пропети» также запускает акцию «Торговый центр – миллионер», где у покупателей каждую неделю будет возможность выиграть 50 000 дирхамов, а также главный приз в размере 1 миллиона дирхамов, который будет разыгран в конце летних распродаж. В торговом центре «Абу-Даби» у покупателей появится возможность выиграть сертификат торгового центра стоимостью 5 000 дирхамов. При этом они должны потратить как минимум 200 дирхамов. В течение всей семинедельной кампании торговый центр «Сити Центр» каждую неделю будет разыгрывать приз стоимостью 5 000 дирхамов, также пройдет розыгрыш невероятного главного приза Chevrolet Tahoe стоимостью 169 600 дирхамов. Между тем фестиваль Summer#inAbuDhabi представит и интересные предложения в развлекательном центре Абу-Даби на острове Яс. В течение летнего сезона у семей появится возможность насладиться солнцем, предоставив детям массу бесплатных развлечений. «Лувр Абу-Даби» также предложит идеальное место, чтобы расслабиться и окунуться в мир культуры и искусства в столице. Приобретая билет, посетитель получает доступ к галереям, выставкам, Детскому музею и местам общественного пользования под необычным куполом «Лувра Абу-Даби». Детям до 13 лет вход бесплатный. Последние пятницу и субботу каждого месяца с 14:00 до 18:00 будут проводиться бесплатные тематические семейные мероприятия. Summer#inAbuDhabi также представит специальные предложения отелей – акции на спа-процедуры, питание и напитки, бронирование номеров, курортный комплекс «Анантара Дезерт Айлэндс» на знаменитом острове Сир-Бани-Яс предложит бесплатное пребывание для детей. Summer#inAbuDhabi также представит специальные предложения для любителей поесть – широкий выбор отелей со специальными предложениями удовлетворит любые вкусы и аппетиты. Выбрав пребывание в одном из роскошных отелей группы «ИнтерКонтиненталь» в Абу-Даби, гости получат сертификат стоимостью 200 дирхамов для покупок в торговом центре «Яс» за каждую забронированную ночь. В завершение фестиваля с 22 августа по 1 сентября на городской площади в торговом центре «Яс» пройдет фестиваль игр «Яс». Превратившись в рай для геймеров, городская площадь торгового центра предложит целый спектр интерактивных мероприятий, включая косплей, веселые командные турниры, ретро-аркады, киберспорт и другие мероприятия, связанные с виртуальной реальностью. /TOURBUS.RU

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