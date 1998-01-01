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27 июня
Крым или Турция – где дешевле?

Ростуризм и наши эксперты прокомментировали информацию о  заметном подорожании отдыха в Крыму по сравнению с  популярными средиземноморскими курортами


Эксперты туристического поисковика Aviasales  проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих в популярных приморских городах, - cообщает РИА "Новости".

Как утверждают эксперты компании, в этом летнем сезоне на морском побережье Турции, Болгарии, Греции, Черногории и Кипра можно отдохнуть неделю  вдвоем менее чем за 50 тысяч рублей. При этом минимальный бюджет такого же отдыха в Крыму, составляет 53356 рублей, сообщает сайт.

 

Так, два авиабилета из Москвы в Анталью стоят от 22382 рублей в обе стороны, а неделя в трехзвездочной гостинице — от 9510 рублей. Общий бюджет тура -   на 40% ниже стоимости поездки в Крым.

Отпуск в  в болгарском Бургасе обойдется в  41126 рублей,  что на 23% дешевле отдыха в Крыму. Бюджетное путешествие в Грецию, в Салоники, выйдет в 44788 рублей на двоих. Экономия при этом составит 16%.

За отпуск в безвизовой Черногории, в Будве, пара туристов заплатит 45127 рублей – дешевле на 15%. Можно сэкономить 11%, полетев на Кипр, в Ларнаку.  Здесь бюджет поездки на двоих составит 47416 рублей, - утверждают эксперты поисковика.

 

С этим цифрами, впрочем, не согласен Алексан Мкртчян, генеральный директор «Розовый слон»: «Утверждение голословное. Безусловно, можно взять отели, расположенные на южном берегу Крыма, которые за проживание берут огромные суммы и сравнить их со средними гостиницами Турции. Но есть еще Евпатория с очень доступными ценами, которая будет выгоднее Турции.

Да и нужно помнить, что жителям Юга России добираться до Крыма, с точки зрения транспортной доступности, удобнее, чем до той же Турции».

 

В пресс-службе Национального туроператора «АЛЕН», со своей стороны, отметили: «Да, действительно, сейчас много новостей на тему удорожания отдыха в Крыму по сравнению с зарубежными направлениями.

Но насколько нам известно, в апреле этого года глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк говорил, что в нынешнем курортном сезоне средняя стоимость отдыха за одного человека на курортах региона составит 2800 рублей в сутки. Данная цена сейчас действительно актуальна для ряда предложений. При этом стоимость размещения варьируется от «звездности» объекта размещения, набора и качества предоставляемых услуг.

В нашей  компании Крым продолжает пользоваться большим спросом. Сейчас мы видим прирост по сравнению с прошлым годом примерно на 5%. Отдельно отметим, что  особенно вырос спрос на детский отдых в Крыму».

 

На публикацию Aviasales  сегодня отреагировали и в Ростуризме. Как говорится на сайте ведомства,  "Крым становится все более развитым регионом и составляет конкуренцию Черноморскому региону и Турции. Сегодня средняя загрузка средств размещения на полуострове превышает 60%, а в ряде регионов – 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля».  

 

При этом в Ростуризме подчеркнули, что многие гостиницы предлагают туристам специальные условия на размещение: "Например, по данным туроператора "Алеан", минимальная стоимость отдыха на двоих в сутки в июне-июле обойдется от 30 тыс. рублей за неделю. С 1 августа семидневный тур в Крым от туроператора "Библио-Глобус" будет стоить 30 тыс. рублей на человека, включая перелет, размещение в трехзвездочном отеле, трансфер, страховку, завтраки и ужины".

 

По данным ведомства, «на эти же даты аналогичная путевка на Кипр будет стоить 36 тыс. рублей, в Черногорию – 38 тыс. рублей, Болгарию – 39 тыс. рублей, а в Испанию – 54 тыс. рублей, что делает туры в Крым вполне конкурентоспособными».

/TOURBUS.RU


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