Традиционные отели меняют формат

«Для того чтобы успешно конкурировать и развиваться, настала пора внедрять в гостиничную практику такие форматы, которые могут быть востребованы современным потребителем в наибольшей степени» , - примерно таким был один из основных посылов состоявшегося в Петербурге ежегодного Международного форума по отельному бизнесу и индустрии гостеприимства, организатором которого выступила Деловая Ассоциация «Network Северо-Запад», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Встреча профессионалов, проходившая в отеле Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky, собрала свыше сотни специалистов, включая топ-менеджеров целого ряда международных отельных цепочек.

В частности, в панельной дискуссии по поводу трендов гостиничного девелопмента и перспектив развития отрасли приняли участие региональный директор Accor Hotel Services Россия, Грузия, Украина и СНГ Алексис Деларофф, директор по развитию в России, СНГ и Грузии InterContinental Hotels Group Алексис Фейя, представитель в России и СНГ Best Western Hotels & Resorts Екатерина Малкина, старший директор по развитию в России и СНГ Marriott International Алексей Коробкин и многие другие.

Круг обсуждаемых проблем тоже оказался довольно широким: речь шла и об аспектах инвестирования в гостиничный бизнес, и об актуальных вопросах правового регулирования в этой сфере, и о программах лояльности или соперничестве между сетевыми и независимыми отелями. Вместе с тем большой интерес собравшихся и даже дискуссию вызвали новые форматы, которые повсеместно появляются в сфере гостиничного бизнеса.

Например, эксперт Ольга Прохорова назвала сразу несколько вариантов, которые позволяют привлекать дополнительных клиентов. «Имеется уже целый ряд проектов, в которых происходит смешение стилей, - отмечает она. - Организаторы комбинируют отели с бизнес-центрами, коворкингами, пансионатами для пожилых людей и даже превращают их в своего рода студенческие коммуны. Есть примеры и отелей, которые «заточены» на Instagram: в них все организовано таким образом, что получаются отличные фото для публикации в сети».

По ее оценке, главный тренд современности в организации объектов гостеприимства - сокращение площади номеров за счет ее увеличения в пользу общественных пространств, ведущее к усилению общения между постояльцами.

В качестве одного из вариантов современности Жанна Кира, генеральный директор компании «Дикий дом», рассказала собравшимся о практике создания глэмпингов, которые она считает новым трендом в сфере развития эко-туризма. «За год мы организовали 20 глэмпингов, причем один из них появился в заповеднике, - констатировала она. - Это очень перспективный для России формат объекта размещения, который имеет целый ряд несомненных преимуществ».

В их числе назвала возможность строить глэмпинги в самых разных местах, скорость сборки (и разборки) домиков, популярность и быструю окупаемость при минимальных инвестициях. «Если обычный отель, в среднем, окупается за 12 лет, то глэмпинг при условии минимальных затрат на его организацию в размере 3-8 млн рублей - всего за 1,5-2 сезона», - отметила она.

Правда, ее выводы вызвали споры. В частности, Эдуард Демидов, глава Комиссии отельеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», назвал заявление о возможности размещать глэмпинги где угодно не соответствующим действительности, а само желание, мало вкладывая, быстро получить прибыль - не соответствующим общим тенденциям развития бизнеса. Были и другие эксперты, которые полагают: смешивать формат палатки и отеля все же не стоит.

Однако реальность такова, что и во всем мире, и в России популярность глэмпингов растет.

/TOURBUS.RU