Новости Выяснилось, на что тратят деньги в России иностранные туристы Аналитики банка «Русский Стандарт» поделились результатами исследования операций по иностранным банковским картам в России

Самые большие покупки иностранные туристы в России совершали в ювелирных домах и бутиках, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт". В ходе исследования банк выяснил, на что тратили деньги по картам иностранцы в России в 2018 году. "Русский Стандарт" использовал обезличенные данные о динамике операций по иностранным картам и в системе AliPay в своей эквайринговой сети в прошедшем году и сравнил с данными 2017 года. Банк входит в число лидеров по величине эквайринговой сети в стране. В 2018 году самым популярным сегментом трат иностранцев в России стали отели, как и в 2017 году, где средний чек составил 22 288 руб., он немного подрос по сравнению с 2017 годом — 18 999 руб. Второе место по популярности занимают траты по картам иностранных банков в магазинах одежды и аксессуаров, как в 2018, так и в 2017 годах. Здесь в среднем одна покупка иностранца составила 20 428 руб. в 2018 году и 16 409 руб. годом ранее. На третьем месте оказались оплаты в фаст-фуде, где средний чек составил 1 140 руб. и 1040 руб. соответственно. Ювелирные магазины разместились на четвертом месте, показав рекордный средний чек одной покупки по иностранным картам — 50 060 руб. в 2018 году и 48 593 руб. в 2017 году. Замыкает пятерку лидеров сегмент ресторанов (место в рейтинге не меняется второй год подряд) со средним чеком в 6 248 руб. против 6 657 руб. годом ранее. Интересно, что безналичные траты туристов из Китая через систему AliPay немного отличаются от транзакций по иностранным картам туристов из других стран. Здесь отели не занимают первое место, поскольку чаще всего китайцы бронирование номера оплачивают заранее, в отличие, например, от европейцев, которые привыкли платить после проживания по выставленному счету в отеле. Безусловным лидером платежей в системе AliPay стали магазины косметики со средним чеком в 7 268 руб. На втором месте оказались универмаги со средней суммой одной покупки в 33 100 руб. Сегмент одежды и аксессуаров остался на своем третьем месте, как и у других иностранных туристов, тут китайцы тратили 72 394 руб. (в среднем на одну покупку). На четвертом месте по популярности оплаты в Duty Free со средним чеком в 5 240 руб., также в топ-5 вошли магазины ювелирных украшений со средней суммой одной покупки в 19 017 руб. через систему AliPay. Абсолютными лидерами по популярности у иностранцев стали, естественно, Москва и Санкт-Петербург. В 2018 году средний чек операции по иностранным картам в столице составил 9 928 руб., против 10 717 руб. годом ранее. А вот туристы из Китая тратили здесь в среднем 7 744 руб. В городе на Неве иностранные туристы оставляли в среднем 10 171 руб. за одну покупку в текущем году и 9 201 руб. в 2017 году. При этом в системе AliРay средний чек составил 16 556 руб. для Санкт-Петербурга. Оставшаяся тройка городов-лидеров по популярности разнится для гостей из Поднебесной и туристов из других стран. В топ-3 у иностранных туристов вошли: Владивосток со средним чеком 12 043 руб., Сочи со средней суммой одной покупки в 8 887 руб. и Самара — 6 697 руб. А китайские туристы предпочитали Новосибирск, где средний чек в системе AliPay составил 5 639 руб., Екатеринбург и Владивосток со средней суммой одной покупки 2 326 руб. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка