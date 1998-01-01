Новости Российским перевозчикам компенсируют потери от прекращения полетов в Грузию Российские авиакомпании продали более 200 тыс. билетов в Грузию с датами вылета до конца года

Правительство разрабатывает механизм для выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за запрета с 8 июля полетов в Грузию, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов. «Там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьезная работа — она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно, речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях»,— сказал г-н Акимов, которого сегодня цитирует «Коммерсант». Вице-премьер воздержался от ответа на вопрос, будут ли это субсидии, отметив, что механизм еще прорабатывается. При этом сумма компенсаций будет пропорциональна количеству билетов, которые вернули авиакомпаниям. На совещании 22 июня г-н Акимов поручил подготовить данные по компенсациям к среде, 26 июня. На эту дату запланировано следующее совещание. Ранее в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию. Но собеседники «Коммерсанта» в отрасли уверены, что они неизбежны. «Грузия — один из лимитированных рынков: для полета туда авиакомпания должна получить разрешение, это выводит ее в рентабельные направления», — говорит один из них. Источник в одной из авиакомпаний уверен, что потери будут достаточно серьезными. Российские авиакомпании продали более 200 тыс. билетов в Грузию с датами вылета до конца 2019 года, сообщил между тем сегодня «Интерфаксу» источник в авиационных кругах. «По предварительным данным, российские перевозчики продали более 200 тысяч билетов в Грузию с вылетами до конца года. При этом 25 тысяч туристов из купивших билеты должны вернуться до 8 июля – даты вступления в силу запрета на полеты», — сообщил источник. По информации Ассоциации туроператоров России, наибольший объем продаж приходится на авиакомпанию «Уральские авиалинии». Далее идут «Аэрофлот», S7 Airlines, чуть меньше у «Победы», Red Wings и «Нордавиа». «Спрос на билеты в Грузию из российских городов сократился вдвое», - сообщили нам сегодня в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. «Как показал анализ поисковых запросов из всех российских городов на авиабилеты в Грузию после 21 июня, средняя цена самого дешевого прямого перелета с вылетом с 1 по 7 июля составляет 7 079 рублей, а пересадочного – 9 462 рублей. Таким образом, средний чек в Грузию вырос на треть (на 34%). Спрос на билеты, по предварительным данным, упал более чем в два раза», — добавили в пресс-службе сервиса. По данным Туту.ру, после 21 июня туристы бронировали авиабилеты в Тбилиси с пересадкой только двух компаний: Turkish Airlines через Стамбул и AZAL через Баку. «Пользователи Туту.ру также бронируют прямые перелеты «Грузинскими авиалиниями», которые пока не сняли свои билеты с продажи», — сообщили в сервисе. /TOURBUS.RU

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