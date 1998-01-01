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26 июня
В Европу пришла африканская жара
Эксперты рассказали, помешала ли отдыху наших туристов экстремальна жара, установившаяся в эти дни  в Западной Европе

На этой неделе в ряде городов Западной Европы  наблюдается экстремально высокая температура, сообщает директорат Еврокомиссии по окружающей среде.

В настоящее время температура в Париже, Берлине, Франкфурте, Вене, Милане, Риме и Брюсселе превышает 30 градусов. Во всех этих городах в ближайшее время не прогнозируются дожди.

 

Во Франции в связи с жарой перенесли на 1 и 2 июля экзамены для учащихся в последних классах средней школы. Изначально они должны были состояться 27 и 28 июня, сообщают французские СМИ. В Париже благотворительные организации начали раздавать воду бездомным.

 

Метеорологическая служба Испании предупредила о риске возникновения лесных пожаров, а также посоветовала жителям страны не заниматься длительными физическими нагрузками в середине дня, носить светлую одежду, не выходить на улицу без головных уборов.

 

Температурный рекорд 1947 года может быть побит сегодня и в  Германии, сообщил

 в свою очередь  специалист немецкого федерального метеорологического ведомства Deutscher Wetterdienst DWD Тобиас Рейнарц.

"Мы исходим из того, что в разных регионах температура может подняться до 39 градусов Цельсия. 40 градусов, о которых пишут журналисты, мы не достигнем. Тем не менее, вероятно, будет побит рекорд по июню. Самая высокая температура в Германии в июне — 38,5 градусов Цельсия — была зафиксирована 27 июня 1947 года", — сказал эксперт.

По словам г-на Рейнарца, ближе к концу недели с северо-востока появится прохладный ветер, который несколько охладит воздух, но ненамного.

 

Структура Еврокомиссии, курирующая вопросы окружающей среды, сообщила, что пика жара в Европе достигнет к 27 июня. Тогда в некоторых местах температура воздуха может превысить 40 градусов.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.

В Еврокомиссии призывают соблюдать осторожность в связи с жарой, уделять особое внимание состоянию здоровья и соблюдать правила пожарной безопасности.

 

«Несмотря на природные аномалии, спрос на европейское направление и количество забронированных туров у туроператора «Библио Глобус» соответствуют сезону», - рассказала нашему корреспонденту Светлана Бешанова, PR-менеджер компании.

 

Со своей стороны, в пресс-службе  TEZ Tour добавили: «Высокие температурные показатели в это время года - уже традиционное явление для этих стран Европы. Сейчас активный пляжный сезон, большое количество туристов предпочитает отдыхать именно на море, но также востребованы и экскурсионные программы.

 

В этом  сезоне мы наблюдаем у наших клиентов высокую востребованность  туров на курорты побережья Коста-дель-Соль с прилетом в аэропорт Малага.

Есть интерес к семейному отдыху на курортах Ибицы, где в предстоящем сезоне все большей востребованностью пользуются туры с питанием полупансион и полный пансион.

Италия также очень востребована у клиентов туроператора для летнего отдыха, на направлении наблюдается хорошая глубина продаж, которая уже достигает октября. В этом летнем сезоне мы впервые представили на направлении нашу новинку — Калабрию, куда у нас запланированы чартерные рейсы дважды в неделю на бортах а/к Yamal.

Лазурный берег Франции — еще одна наша новинка сезона. По направлению мы предлагаем турпакеты с авиаперелетом до Ниццы регулярными прямыми рейсами из Москвы и индивидуальный трансфер, а также отели в популярных курортах страны — Антиб, Жуан-ле-Пен, Сен-Тропе».

/TOURBUS.RU


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