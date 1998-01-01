Темпы развития российского медицинского туризма остаются скромными

«Согласно планам развития этого направления, в ближайшем будущем мы должны увеличить количество принимаемых медицинских туристов в 4 раз а, - заявил на встрече с журналистами в петербургском отделении ТАСС начальник отдела медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Комитета по здравоохранению города на Неве Михаил Ремизов. - При этом точкой отсчета считаются показатели 2017 года», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

О каких количествах идет речь? Поскольку самого четко определенного понятия в России до сих пор нет, нет и соответствующей внятной статистики. К примеру, по одной из экспертных оценок, в 2017 году лечение в петербургских клиниках прошли 135 тыс. пациентов, прибывших как из российских регионов, также и из–за рубежа.

А согласно недавно обнародованному отчету системы ОМС, в 2018-м «не местные» оставили в Петербурге ...8,5 млрд рублей, потраченных на лечение. Однако Михаил Ремизов на встрече с журналистами назвал совсем другие цифры: по его данным, в 2017 году медицинских туристов из-за рубежа в городе на Неве насчитали всего 4650 человек, а на нынешний год запланировано достигнуть объема в ...8670.

Подтверждает скромные пока показатели направления и руководитель Дорожной клинической больницы ОАО «РЖД» в Петербурге Георгий Карапетян. «Да, у нас тоже есть пациенты, которых можно отнести к категории медицинских туристов, - говорит он. - Однако в общем объеме обслуживаемых больницей они занимают только 3-3,5% - речь идет не более чем о 500 пациентах в год. И можно с полной ответственностью говорить о том, что мы находимся на начальном этапе развития этого направления».

По его словам, 90% медицинских туристов приходится на русскоговорящих, а семеро из десяти - это приезжающие за медицинской помощью в Петербург жители стран ближнего зарубежья. «Нужно говорить не о том, что медицинские услуги в Северной столице значительно дешевле, чем в Европе, а об их качестве, - считает доктор. - Например, к нам часто обращаются за помощью в сфере реконструктивно-пластической хирургии - эти услуги у нас оказываются по среднеевропейским ценам.

Однако зачастую пациент приезжает не с целью сэкономить, а с задачей получить высокое качество конечного результата. И он, как правило, едет к конкретному доктору в ту клинику, где такую помощь способны оказать».

Что касается сотрудничества с турбизнесом, то председатель комиссии по развитию санаторно-курортных, спа, велнес и медикал-спа-объектов при Российском союзе туриндустрии на Северо-Западе Тамара Авдеева уверена — интерес к этому направлению есть.

«Сейчас некоторые компании уже начали принимать на работу менеджеров по медицинскому туризму, - констатирует она. - Он интересен турбизнесу хотя бы потому, что может существенно повлиять на фактор сезонности, сгладив ее влияние. Однако для того, чтобы направление развивалось, нужно объединять усилия, создавать конечный продукт и умело продвигать его на тех рынках, которые могут быть перспективны».

Об этом же говорит и Георгий Карапетян: по его мнению, существенно увеличить объемы привлекаемых в Петербург медицинских туристов можно только в случае, если в процессе будут задействованы все заинтересованные стороны, включая клиники, турфирмы, отели и проч.

При этом Тамара Авдеева убеждена, что сотрудничество крайне необходимо, но «каждый должен заниматься своим делом», поскольку попытки осваивать непрофильные услуги (например, когда санатории пытаются исключительно самостоятельно продавать свои услуги) ни к чему хорошему обычно не приводят.

/TOURBUS.RU