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Аэропорты курортов Египта не выполнили все требования России/ Росавиация отозвала допуски на международные рейсы у пяти авиакомпаний/ Рейс iFly отправлен в Турцию с девятичасовой задержкой

Аэропорты курортов Египта не выполнили все требования России

Говорить о возобновлении авиасообщения до конца года преждевременно, заявил источник «Интерфакса».

"В аэропортах египетских курортов Хургады и Шарм-Эль-Шейх проделана большая работа по повышению уровня антитеррористической защищенности и безопасности авиапассажиров. Однако не все условия российской стороны выполнены. Их реализация займет время. Поэтому говорить о возобновлении авиасообщения до конца года пока рано. Вряд ли египетская сторона уложится в столь короткий срок", — рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Кроме того, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

"Произошедшая в Каире трагедия заставит серьезно переосмыслить требования к туристической безопасности, прежде чем возобновлять перевозки россиян на курорты этой страны воздушным транспортом. Возобновлению турпотока из России должно предшествовать обеспечение безопасности не только в пределах аэропортовых зон, но и по дороге к месту отдыха и обратно", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что 19 мая рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте прогремел взрыв, пострадали 17 человек.

Росавиация отозвала допуски на международные рейсы у пяти авиакомпаний

Росавиация отозвала допуски на выполнение ряда международных рейсов у пяти российских авиакомпаний, большинство полетов – из регионов в Китай.

В приказе Росавиации от 24 июня содержится информация о 65 зарубежных маршрутах, по которым перелеты больше осуществляться не будут. Наибольшего числа допусков лишилась авиакомпания Azur Air, которой запретили летать по сорока маршрутам, все – в Китай (Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду и другие города). Большинство рейсов выполнялись из российских регионов.

Также допусков лишились авиакомпании "Победа", "Сибирь", "ИрАэро" и "Аэрофлот". "Победа" не сможет осуществлять рейсы из Москвы в Хельсинки, Реус, Подгорицу и Базель, а также рейсы из Перми и Махачкалы в Анталью. "Сибирь" и "ИрАэро" не смогут выполнить ряд рейсов в Китай, а "Аэрофлот" – на греческий остров Кос.

Все допуски были отозваны по просьбе самих авиаперевозчиков.

Тем же приказом Росавиация утвердила часть новых допусков на выполнение рейсов. Так, "Уральские авиалинии" и Azur Air из регионов смогут летать на китайский остров Хайнань, "Икар" – в города Южной Кореи, iFly – в Сербию.

Рейс iFly отправлен в Турцию с девятичасовой задержкой

Пассажиры рейса Новосибирск — Анталья авиакомпании iFly, задержанного в понедельник на 9 часов из-за неисправности воздушного судна — самолета А-330, отправлены на резервном самолете, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Назначенный на 04:55 мск в понедельник, вылет состоялся в 13:54 мск.

"Пассажиры отправлены на резервном воздушном судне", — уточнили в транспортной прокуратуре.

На рейс было зарегистрировано 324 пассажира, в том числе 94 ребенка.

/TOURBUS.RU