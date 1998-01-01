Новости Туристы находят новые пути, чтобы добраться в Грузию Путешественникам из России обещают новые стыковочные рейсы и бесплатные автобусные шатлы

Большинство российских туристов, планировавших поездку в Грузию с возвращением до 8 июля, а также в сентябре-ноябре, пока что не стали аннулировать свои туры, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России. "Вопреки негативным прогнозам, сложившаяся ситуация не так критична для российского туррынка. Количество аннуляций туров минимально, а на даты после 8 июля многие туристы бронируют билеты на стыковочные рейсы", — рассказали в ассоциации. По данным АТОР, российские туроператоры до конца года успели продать около 5 тыс. туров в Грузию стоимостью от 35 тыс. рублей В ассоциации заметили, что туристы в вопросе аннуляции поездок в Грузию разделились на три группы. "Первая – это туристы, которые должны вылететь до 8 июля, здесь аннуляций практически нет. Вторая категория – это туристы, которые должны были отправиться в Грузию в период с 8 июля и до конца лета. Здесь больше всего аннуляций без замены на другие направления. Есть туристы, планирующие вылет в сентябре-ноябре. Они пока не аннулируют туры, надеясь на разрешение ситуации", — рассказали в АТОР. "Если в Грузии сейчас проявят политическую и житейскую мудрость и обеспечат туристам безупречный отдых, то им удастся удержать самостоятельных путешественников, которые и составляли основной турпоток в Грузию. Путешественники будут пользоваться стыковочными рейсами – например, полетят через Минск на "Белавиа" или через Стамбул", — сказали в АТОР. На этом фоне сегодня стало известно, что глава ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить автобусы-шатлы из аэропортов соседних стран для доставки российских туристов. «Одна из наших главных задач – облегчить доступ в страну зарубежных туристов, особенно в регион Черного моря, который оказался сейчас в особенно сложной ситуации. Мы предлагаем ввести бесплатные шатлы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона, которые легко доставят в Грузию российских туристов», — сказал г-н Алавердашвили, выступая в эфире грузинского ТВ. Он подчеркнул, что к обсуждению этой идеи будут подключены Министерство экономики и Министерство иностранных дел Грузии. Отметим, что расстояние от Еревана до Тбилиси составляет 275 км, от Баку до Тбилиси — 570 км, от Трабзона до Батуми — 205 км. Между тем, три армянских авиакомпании готовы организовать перевозку пассажиров между Россией и Грузией, заявил советник премьер-министра Армении по вопросам авиации Акоп Чагарян. "Сразу после публикации указа президента РФ Владимира Путина о прекращении прямых рейсов в Грузию с 8 июля, я обратился ко всем армянским авиакомпаниям, чтобы уточнить их готовность и возможности участвовать единым армянским фронтом в пассажироперевозках РФ — Грузия и обратном направлении", — написал г-н Чагарян на странице в фейсбуке. "С удовлетворением должен отметить, что три авиакомпании — Armenia, Tаron Avia и Atlantis European Airways готовы участвовать в урегулировании возникшего между братскими народами кризиса, с закрепленными за ними пятью самолетами, число которых может увеличиться еще на два, — сообщил г-н Чагарян. По его словам, о результатах переговоров с авиакомпаниями доложено премьер-министру Армении Николу Пашиняну. С другой стороны, сегодня же стало известно, что компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не планирует увеличения числа полетов в грузинском направлении в связи с временным прекращением авиасообщения между Россией и Грузией. Как сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы перевозчика Паша Кесаманский, «в настоящее время авиакомпания AZAL и ее дочерний лоукостер Buta Airways выполняют рейсы в шесть российских городов — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Астрахань, Минеральные Воды и в два города Грузии — Тбилиси и Батуми. Эти авиакомпании уже запланировали свое расписание до конца летнего периода и на данный момент не планируют вносить в него корректировки». "Россияне и раньше выбирали в Грузию рейсы со стыковками, потому что на некоторые даты они были дешевле прямых перелетов или рейсов "Победы" с пересадкой в Ростове", — заявил, в свою очередь, PR-директор сервиса Янис Дзенис. Он уточнил, что сейчас в системе поисковика доступны билеты на рейсы в Грузию с вылетом и после 8 июля, например, с пересадкой в Минске, Стамбуле или Баку. Наконец, в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта России заявили, что скоростное судно «Комета» продолжает рейсы по маршруту Сочи – Батуми по прежнему графику. По данным Морского порта Сочи, скоростной катер, вмещающий 120 человек, отправляется в Батуми по вторникам и пятницам, а обратно в Сочи – по понедельникам и четвергам. Время в пути при хорошей погоде – около пяти часов. Отметим также, что, согласно опубликованным данным, около 70% иностранных граждан, включая россиян, попадает в Грузию сухопутным путем. Автобусные маршруты в Россию также пока что действуют без ограничений. /TOURBUS.RU

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