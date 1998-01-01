Новости Туристы-индивидуалы не спешат массово отказываться от Грузии Сервисы бронирования сообщили о ситуации на грузинском направлении в последние дни

Массовых отмен бронирований авиабилетов в Грузию из России пока нет, - сообщил РR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис. "Всплеска отмен бронирований авиабилетов мы пока не видим. Тем не менее, в это воскресенье россияне забронировали на 40% меньше билетов в Грузию, чем неделю назад", — рассказал он. Эксперт подчеркнул, что более показательная информация появится ближе к 8 июля, поскольку половина бронирований на направлении происходит максимум за неделю до вылета. Он добавил, что из поисковой выдачи авиабилеты в Грузию исчезнут, когда авиакомпании закроют их продажу. «Сейчас на нашем портале доступны билеты на рейсы в Грузию с вылетом и после 8 июля, например, с пересадкой в Минске, Стамбуле или Баку. Летом дешевле всего можно добраться в Грузию через Стамбул — от 13 тыс. рублей за рейс туда-обратно из Москвы», — добавил эксперт. Сервсис Ostrovok также выяснил, как повлияло прекращение авиасообщения с Грузией на планы более чем 1200 опрошенных туристов. Выяснилось, что более трети российских туристов, опрошенных сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, заявляют о намерении отказаться от поездки в Грузию в связи с прекращением прямого авиасообщения со страной (34% респондентов). При этом почти четверть туристов уверены, что ситуация преувеличена средствами массовой информации, и не собираются менять свои планы на отдых в Грузии (24%). 18% опрошенных туристов рассказали, что не откажутся от поездки и выберут авиаперелет с пересадкой. Еще 17% респондентов планируют добираться до места назначения на автомобиле или поезде. Некоторые туристы признались, что намерены отменить бронь отеля и следить за развитием ситуации (5%). Часть туристов отметили, что уже оплатили запланированный отдых и не хотят отменять поездку, чтобы не потерять деньги (2%). Спрос на отели в Грузии у российских туристов традиционно высок, особенно среди путешественников, приобретающих пакетные туры - по данным сервиса бронирования отелей для тревел-профессионалов B2B.Ostrovok.ru, Грузия входит в топ-15 направлений по количеству бронирований на лето 2019. При этом востребованность направления растет – годом ранее Грузия занимала лишь 21-ю строчку по количеству бронирований на летний сезон. Что касается самостоятельных туристов, аналитики Ostrovok.ru отмечают, что в нынешнем сезоне Грузия не вошла в топ-30 самых востребованных ими направлений, заняв лишь 32-ю строчку. При этом самыми популярными городами для отдыха с июня по август 2019 года являются Тбилиси, Батуми, а также курортное местечко Шекветили. Выбирая тип размещения, самостоятельные туристы отдают предпочтение отелям категории 3 и 4 звезды, а также апартаментам. Как правило, они бронируют размещение в Грузии на 5 дней. Средняя стоимость бронирования в 2019 году составляет 21 тыс. рублей, что на 11% дороже, чем годом ранее (19 тыс. рублей в 2018 году). Организованные туристы чаще всего бронируют отели категории 4 звезды и 5 звезд на 4 дня, средняя стоимость их бронирования равна 32 тыс. рублей (в 2018 году – 27,5 тыс. рублей, разница 17%). В среднем ночь в трехзвездочном отеле в Тбилиси обойдется туристу в 4 тыс. рублей, в Батуми – 3 тыс. рублей. Комментируя нам результаты этого опроса, Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru, отметил: “Мы зафиксировали ряд обращений, связанных с обеспокоенностью туристами прекращением авиасообщения с Грузией. Однако текущее количество отмененных бронирований в Грузии сохраняется в пределах обычных для этого сезона показателей (около 10%), говорить о всплеске отказов среди туристов посещать страну преждевременно. Тем не менее, если ситуация не разрешится, туристы будут отдавать предпочтение направлениям, где таких сложностей нет – такую тенденцию мы уже наблюдали в период запрета на полеты в Турцию и Египет, поэтому в долгосрочной перспективе спад количества бронирований в Грузии вполне возможен”. /TOURBUS.RU

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