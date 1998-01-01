«Бизнес» по приему безвизовых китайских тургрупп вызывает все больше вопросов

О желании урегулировать бизнес по приему безвизовых китайских туристов в России говорят уже давно, однако в реальности ситуация становится все более запутанной. В результате чего действительно принимающие таких клиентов компании выдвигают все более странные с учетом российских законодательных норм требования, касающиеся даже водителей, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

О том, что надо ввести в законодательные рамки деятельность экскурсоводов, говорят не только в Петербурге. Например, с инициативой сделать это недавно выступила Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР).

В качестве одного из обоснований представители псковского турбизнеса говорят в том, что в настоящее время нет возможности контролировать качество материала, который, к примеру, «выдают» иностранные гиды.

Об этом же, выдвигая инициативу о запрете на работу в России для гидов-неграждан России, говорили и депутаты Законодательного собрания Петербурга Алексей Макаров и Денис Четырбок. По их мнению, услуги экскурсоводов и гидов-переводчиков должны оказываться только гражданами РФ для того, чтобы соблюсти право туристов на правильную и достоверную информацию, а также в первую очередь загрузить работой россиян.

Однако, как выясняется, принимающие безвизовых китайцев в Петербурге компании пытаются приспособить под собственные правила даже водителей. На днях Виктория Баргачева, председатель Санкт-Петербургской Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка, выложила в открытый доступ документ от лица одной из питерских компаний, в котором подробно расписаны «правила поведения» для водителей.

Согласно ему, за любую оплошность шофер может быть оштрафован на пять тыс. рублей и обязан оплатить из своего кармана все штрафы ГИБДД в случае требования «гида» остановить автобус в неположенном месте. В числе правил для водителей есть и такое (орфография и пунктуация оригинальные): «У нас гиды дают чаевые когда приятно с водителем работают и смотрят на сумму продаж в магазине. Штраф в 8 тыс. рублей раз если гид обращаться потом».

«Такие новые «правила работы» с китайскими туристами для водителей вводит питерская компания ООО «Новый мир», новым учредителем и руководителем которой с 12 марта 2019 года стала предприниматель из Петербурга Елена Цветкова, - констатирует Виктория Баргачева.

- Правда, судя по лексике и орфографии, уведомления о новых правилах работы писал гражданин КНР. Примечательно, что в Едином федеральном реестре туроператоров компания не состоит, равно как и не имеет права принимать безвизовые китайские группы».

Впрочем, уже ни для кого не секрет, что бизнес по приему безвизовых групп из КНР уже давно не ограничивается проведением экскурсий со «своими» гидами. Так, по оценке директора Лаборатории изучения китайского туризма Полины Рысаковой, китайские компании (нередко через других лиц) владеют на российской территории ресторанами, отелями, сувенирными магазинами и транспортом, фактически сосредоточив весь цикл обслуживания в своих руках.

/TOURBUS.RU