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25 июня
Не стало Юрия Махнева
Скоропостижно скончался один из самых ярких профессионалов туриндустрии Нижнего Новгорода
Печальная новость пришла из Нижнего Новгорода – от сердечного приступа скоропостижно скончалсяновость, что вчера от сердечного приступа умер наш давний партнер Юрий Махнев из Нижнего Новгорода. Юрию было всего 55 лет – через 10 дней он собирался отметить очередной день рождения.
Юрий долгие годы работал в туризме, в начале нулевых был издателем справочника туркомпаний Нижегородской области и организатором профессиональных workshop в Нижегородской области. В течение последних десяти лет Юрий выступал партнером workshop «Турбизнес» в Поволжском регионе.
Юрия отлично знали туркомпании не только в Нижнем, но и в Москве и многих других регионах России. В работе его всегда отличали профессионализм, ответственность и интеллигентность.
Такое отличное знание проблем и участников рынка, которое было у Юрия, теперь уже редко встретишь. Для это нужно было быть настоящим специалистом, прошедшим всю трудную «школу» становления российского турбизнеса с начала 90-х годов.
Издательский Дом «Турбизнес» выражает самые искренние соболезнования родным, друзьям и многочисленным коллегам Юрия Махнева – всем, кому теперь его будет очень не хватать.
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