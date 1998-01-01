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Успейте подать заявку на соискание главной награды в сфере MICE и делового туризма!

Остается неделя до окончания выдвижения номинантов на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award - 2019

Остается одна неделя до окончания выдвижения номинантов на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award - 2019.

RBT&MA - ведущая российская премия для лучших компаний сферы делового туризма и MICE. Проводится ежегодно с 2010 года.

Учредители Премии: Торгово-промышленная Палата РФ и медиахолдинг «Турбизнес», организатор - ТБ Events. Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.

Премия RBT&MA-2019 будет проходить в несколько этапов:

выдвижение номинантов на официальном сайте премии 8 апреля – 30 июня

открытое онлайн-голосование 1 июля – 15 сентября

определение победителей Экспертным советом премии 26 августа – 15 сентября

10-я юбилейная церемония награждения победителей и лауреатов состоится в «Центре Международной Торговли» 10 октября совместно с самым масштабным событием индустрии встреч Всероссийским Днем MICE

*Участие на всех этапах бесплатное.





Победители и лауреаты будут избраны в номинациях:

1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

3) Лучшая региональная конгрессная гостиница

4) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр

5) Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий

6) Лучший организатор конференций

7) Лучший организатор инсентив-программ

8) Лучшее business travel агентство

9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма

11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России

12) Лучший организатор инсентив-программ в Италии

(специальная номинация)





Участие в качестве номинанта дает возможности:

- завоевать почетные звания победителя или лауреата в одной или нескольких номинациях, тем самым повысить рейтинг и деловую репутацию компании/

- представителям компании-номинанта - принять участие в торжественной церемонии награждения (10 октября), на которой также будут присутствовать: представители властных структур, профильных СМИ, заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

- получить рекламную поддержу и продвижение на информационных ресурсах организаторов и партнеров.

Заявку на участие можно подать здесь: http://www.mice-award.ru/ru/nomination/#form

или прислать на award@tourbus.ru информацию: описание деятельности компании и причины номинирования (в краткой произвольной форме).





В основных номинациях RBT&MA2019 представлены соискатели:

- московские отели и бизнес-площадки: Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel, Radisson Royal Moscow (гостиница «Украина»), Moscow Marriott Grand Hotel, Moscow Marriott Royal, Aurora Hotel, Golden Ring Hotel Moscow, Петровский путевой дворец, отель СтандАрт, Москва Марриотт Новый Арбат, Отель & Конгресс-центр ВЕГА Измайлово, Hilton Garden Inn Moscow New Riga, Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center Moscow, гостиничный комплекс "Президент-Отель", Novotel Moscow City, Mercure Moscow Paveletskaya, Moscow Marriott Tverskaya Hotel, туристическо-гостиничный комплекс "Альфа", DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo, Novotel Moscow Kievskaya, Принц Парк Отель, Бизнес- и конференц-отель «Дельта» туристских гостиничных комплексов «Измайлово», Meeting point WHITE GARDENS, DEWORKACY Красный Октябрь, Grand Ballroom, «Бункер-42 на Таганке», EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство»;

- региональные отели и конгресс-центры: AMAKS Отель Омск, конгресс-отель "Форум" (г. Рязань), Gorskiy city hotel (г. Новосибирск), Demidov Plaza (г. Нижний Тагил), Армада Комфорт Отель (г.Оренбург), Hilton Garden Inn Kaluga, гостиничный комплекс «Аврора» 5 звезд (г. Белгород), Courtyard by Marriott St. Petersburg Pushkin Hotel, Гостиница "Адмирал" (г. Саранск), Welna Eco Spa Resort (г. Таруса), Voronezh Marriott Hotel, Отель "Введенский" (г. Санкт-Петербург), Park Inn by Radisson Sochi City Centre, Holiday Inn Ufa, гостиничный комплекс "Имеретинский" (г. Сочи), отель Four Elements Kirov, Байкал Бизнес Центр, Бутик-отель "39" ( г. Ростов-на-Дону), Radisson Hotel, Kaliningrad, Lotte Hotel Samara, Park Inn by Radisson Yaroslavl, Sea Galaxy Hotel Congress and Spa (г. Сочи), Hotel Indigo St. Petersburg – Tchaikovskogo, Ялта-Интурист, арт-отель «Николаевский Посад» (Суздаль), конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» (С.-Петербург),

Сибэкспоцентр (г. Иркутск), Radisson Blu Конгресс Центр Сочи, ВКК «Экспоград Юг» (Краснодар), Конгресс-Холл (Уфа), ТМК "ГРИНН" ( г. Орел), Государственный комплекс "Дворец конгрессов" (г. Санкт-Петербург);



- MICE-компании: «Пак Групп», GCS Business Group, UNIFEST, BSI GROUP, MICE Market, UTS.Russia, City Travel, «Подъёжики», Elki-project, BLACK BIRCH, Aeroglobus Business Travel, Event8, ГК «Конкорд», UTS.business travel, Aerotone Business travel, «Флагман-Экспо», Agent Lee LLC, TSAR VOYAGES, "Альбатрос-Крым", ADCONSULT International, «Логас» и др.;

- национальные и российские региональные офисы и конвеншн-бюро: Ярославское Конвеншн Бюро, Национальный туристический офис Германии, Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга, Конгресс-бюро Башкортостана, ENIT - Italian National Tourist Board, ТИЦ г. Зарайск и другие участники.

Подробная информация на сайтах www.mice-award.ru miceday.ru

По всем интересующим вопросам: Ирина Ильина award@tourbus.ru +7 (916) 602-02-03