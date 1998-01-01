Costa Cruises запускает морские круизы из Владивостока

Продолжается масштабная программа итальянской компании по расширению географии морских путешествий с отправлением из российских городов

Круизная компания Costa Cruises открыла бронирование круизов 2020 года с посадкой и высадкой в порту Владивостока. Запуск этих рейсов – часть масштабной программы итальянской компании по расширению географии морских путешествий с отправлением из российских городов.

Первый рейс стартует из Японии 12 июня 2020 года, а во Владивосток лайнер прибывает 16 июня, после чего отправляется дальше по маршруту в Южную Корею и обратно – в Японию.

В рамках восьмидневных рейсов, начинающихся и заканчивающихся во Владивостоке, туристы увидят южнокорейский город Сокчхо, где обязательно стоит попробовать вкуснейшие морепродукты, японские Фукуоку – с живописными пейзажами и необычным подземным городом, Майдзуру, гордящийся своими военными кораблями,а также Канадзаву, расположенную на острове Хонсю.

На выбор туристов – маршруты продолжительностью 4-8 дней и стоимостью от 399 евро на человека. В эту сумму входит сам круиз и проживание в каюте, питание (полный пансион), портовый сбор, развлекательные и познавательные программы, а также услуги русскоговорящего сотрудника на борту.

Важно, что дети до 18 лет путешествуют в круизе бесплатно на дополнительных местах в каюте с двумя взрослыми.

Отдельно при необходимости оплачиваются: авиаперелет, трансферы, медицинская страховка, страховка от невыезда, а на борту – напитки, экскурсии, сервисный сбор (обязательно оплачивается на борту по окончании круиза) и оформление туристической визы.

«Несомненно этот продукт будет пользоваться большим спросом в нашей стране, тем более, что пока открывается только три круиза с возможностью посадки в России в разные даты. Вообще стоит отметить, что на сегодня круизов по Японии и Южной Корее на рынке мало, а спрос на азиатские направления в России растет. К тому же путешествия с отправлением из российского города делает продукт уникальным, да и по цене это предложение на сегодня, пожалуй, самое привлекательное из имеющихся.

Мы с большим интересом и оптимизмом поддержали нашего партнера в этом проекте. Несомненно, компания Costa Cruises – одна из лидеров по созданию новых круизных продуктов для россиян», - комментирует запуск новых рейсов генеральный директор Круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

/TOURBUS.RU