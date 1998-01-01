«Частников» хотят также обложить курортным сбором

Министерство по делам Северного Кавказа предлагает обложить курортным сбором собственников, которые сдают жилье туристам, наравне с отелями и хостелами, - сообщает газета «Известия».

Как заявил изданию глава ведомства Сергей Чеботарев, потенциальным плательщикам сбора предложат зарегистрироваться в качестве самозанятых, что "позволит им выйти из тени с минимальными издержками и даст гарантии защиты социальных прав".

"Частник в основном не заметен для государства. Он может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит. Поэтому, конечно, в том числе наша задача сделать так, чтобы они тоже платили курортный сбор", — заявил г-н Чеботарев.

Инициативу поддержали и некоторые игроки туррынка, отметив, что реализовать ее будет затруднительно. "Пока не ясно, как именно чиновники планируют выявлять людей, сдающих свое жилье туристам. Кроме этого, собственники жилья или небольших отелей квартирного типа не заинтересованы выходить из тени, поскольку из-за курортного сбора им придется снижать цену", — цитирует издание президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина.

Так, по его словам, при максимальном уровне в 100 рублей средняя доплата за проживание для семьи из четырех человек может достигать 5–10% за комнату. Примерно на эту величину частникам придется снижать свои цены.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также поддержала инициативу, но на данный момент не видит механизма ее реализации. "Инициатива правильная. До сих пор сбор платили только крупные объекты размещения, которые находятся в неправильной конкурентной среде из-за того, что частники избавлены от налога. Тем не менее, сейчас я не вижу механизма реализации", — цитирует ее слова "Интерфакс".

В свою очередь, представители частного сектора сообщили «Интерфаксу», что обязанность уплачивать курортный сбор отпугнет туристов, особенно если ставка будет максимальной.

"Сто рублей в сутки с человека — это много. Дорог нормальных нет, многие кто приезжал на машине, больше не захотят ехать сюда только по этой причине. Многие сдают свои квартиры максимум два месяца в году, я думаю, для них было бы проще заплатить налог на доход и не усложнять себе жизнь оформлением гостей", — сказала владелица квартиры на берегу озера Яровое в Алтайском крае.

В то же время в интервью нашему порталу Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил, что сейчас говорить нужно не о новом курортном сборе, а о том, как вывести эти частные объекты размещения из «тени»: «В настоящий момент они не являются субъектами закона «о курортном сборе». Для начала нужно просто сделать так, чтобы «частники» оплачивали обычные налоги, а далее уже вести речь об оплате курортного сбора.

Сразу отмечу, что, на мой взгляд, сумма сбора должна быть одинаковой для всех - с небольших объектов не должна взиматься максимальная сумма в то время, как во всем крае оплачивается, условно, 10-50 рублей в сутки».

По мнению Сергея Ромашкина, что причины подобных инициатив - в неравных экономических условиях на рынке: «Владельцы частных домов оплачивают «стандартные» счета за ЖКХ, да и земельный налог у них в разы меньше, чем у больших отелей. Конечно, представители крупных объектов размещения будут недовольны таким положением дел».

Напомним, что курортный сбор был введен в России в 2018 году. С 1 мая его платят постояльцы гостиниц в Ставропольском и Алтайском краях, с 16 июля – в Краснодарском крае. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год.

Максимальный размер сбора с человека в сутки – 100 рублей. Собранные средства должны направляться на развитие курортов и улучшение их инфраструктуры.

/TOURBUS.RU