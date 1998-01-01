Задержка вылета и повреждение багажа – самые частые проблемы путешественников

Онлайн-сервис по продаже авиа и ж/д-билетов Ozon.travel совместно со страховой компанией «АльфаСтрахование» проанализировал, по каким вопросам путешественники чаще всего обращались в минувшем году в страховую компанию по программе страхования пассажиров.

Напомним, что как правило предлагаемая туристам страховая программа включает не только защиту от несчастных случаев, но и защиту от порчи, утери и задержки багажа, задержке и/или отмене вылета, в случаях невозможности совершить поездку (для авиапассажиров защита действует весь период полета и пребывания в аэропорту).

Также предлагается программа страхования медицинских расходов на всё время путешествия.

Исследование показало, что 63% пассажиров чаще всего связываются со страховой компанией в связи с задержкой вылета. При этом лишь 8% случаев связаны с отменами рейсов перевозчиками, большая же часть приходится на задержки авиарейсов.

Еще 16% застрахованных заявляют о проблеме задержки выдачи багажа. При этом менее 10% от всех обращений приходится на потерю багажа перевозчиком, а все остальные составляют повреждения багажа.

Для 10% пассажиров страховой случай наступает в связи с невозможностью совершения поездки. Из них половина приходится на проблемы со здоровьем путешественника или его родственников, 22% обращений связаны с отказами консульств в выдаче виз, 7% – с природными катаклизмами, препятствующими поездке. В остальную выборку входят иные причины, считающиеся страховыми случаями по полисам.

Всего, по данным «АльфаСтрахование», в 2018 году выплаты получили более 3,5 тысяч пассажиров, чей рейс был отменен или задержан.

Наиболее популярными направлениями, к которым покупается медицинская страховка для выезжающих за пределы постоянного места жительства, стали Венгрия, Германия, Италия, Испания, Чехия и Великобритания.

Путешествующие по России страхуют свои медицинские расходы реже – 4% от всех билетов на внутренние перелеты дополняются страховкам.

/TOURBUS.RU