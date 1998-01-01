От фингарантий к ФПО - долгий путь

На встрече директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко с представителями туриндустрии Северо-Запада специалисты констатировали: несмотря на то, что туристические власти страны активно подталкивают игроков отрасли к переходу от механизма фингарантий к наполнению Фондов персональной ответственности (ФПО), в реальности достигнуть предусмотренного законом уровня сложно, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Александр Осауленко не скрывает: по данным «Турпомощи», в период с 2018 года в России заветного уровня ФПО достигли всего … семь компаний, две из которых базируются в Петербурге.

«Логика существующего законодательства де-юре активно стимулирует туроператоров переходить от страхования ответственности к наполнению фондов персональной ответственности, - подчеркнул он. – Однако на этом пути существует сразу несколько «подводных камней», из-за которых процесс идет не так активно, как хотелось бы его инициаторам».

Глава объединения туроператоров констатирует, что новый приказ №68 Министерства экономического развития значительно меняет процедуру признания фонда персональной ответственности туроператора сформированным.

В частности, согласование решения дирекции ассоциации «Турпомощь» Федеральным агентством по туризму теперь может проходить в течение 30 рабочих дней. При том, что раньше оно занимало всего пять дней.

А в случае банкротства страховой компании на получение новых финансовых гарантий и предоставление данных в Ростуризм туроператору отведено не более 45 календарных дней. «Таким образом, в оперативном режиме туроператор фактически не может принять решение об отказе от механизма фингарантий и формировании вместо этого ФПО в полном объеме», - считает эксперт.

Еще один «тормоз» процесса перехода от фингарантий к ФПО состоит в том, что для подачи заявки на формирование Фонда персональной ответственности компания должна присутствовать в реестре туроператоров полный календарный год.

Вполне вероятно, что на процесс повлияет и организационный момент, связанный со скорым переездом Ростуризма в «Москва-Сити»: если раньше офисы «Турпомощи» и агентства находились в одном здании и это ускоряло процедуру согласований, теперь срок рассмотрения заявки на признание ФПО сформированным может стать длиннее, поскольку документы придется отправлять Почтой России.

Есть и еще один «подводный камень», вызывающий у игроков рынка массу вопросов. В частности, речь идет о разработке законопроекта, предусматривающего установление нижнего предела сформированного ФПО в размере до 10 млн рублей. По оценкам Российского союза туриндустрии, для подавляющего большинства небольших туроператорских компаний введение такой нормы делает наполнение фонда невозможным в принципе, поскольку 80% членов «Турпомощи» имеют годовой бухгалтерский баланс менее 50 млн рублей.

Поскольку для абсолютного большинства компаний наполнить ФПО в требуемом объеме пока не представляется возможным, проблемы страхования ответственности для операторов по-прежнему актуальны. А в качестве одного из возможных инструментов решения проблемы в этом случае, по мнению Александра Осауленко, может быть создание туроператорскими компаниями общества взаимного страхования. Фактически – специализированной страховой компании, которая была бы «заточена» на работу в сфере туризма.

Что касается самого механизма фингарантий, Александр Осауленко подчеркнул: «Турпомощь» выступает против бесконечного расширения Резервного фонда на счетах ассоциации, а для обеспечения своей деятельности стремится привлекать дополнительные внебюджетные средства, а не увеличивать размеры членских взносов.

При этом практика и расчёты экспертов РСТ говорят о том, что имеющихся в фонде средств (около 400 млн руб.) вполне достаточно для решения задач, связанных с вывозом туристов в случае возникновения экстренных ситуаций.

/TOURBUS.RU