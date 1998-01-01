Новости Эксперты – о закрытии грузинского направления Профессионалы турбизнеса рассказали о своем отношении к создавшейся ситуации и спрогнозировали дальнейшее развитие событий

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин»: - Когда происходят политические конфликты между странами, то они, к сожалению, не принимают те или иные решения исходя из интересов туристического сообщества. И это напрямую сказывается на туристическом потоке. Потому что никто не хочет, находясь на отдыхе, переживать и волноваться не только за собственную безопасность, но и за то, попадет ли он на самолет или же может возникнуть непредвиденная ситуация. У нас в Грузии находится несколько десятков туристов, и никто из них никакой обеспокоенности за собственную безопасность не выражает, эвакуировать не просит. Более того, у нас вчера туда улетели туристы и еще сегодня вылетают. Клиенты, купившие туры с вылетом и возвращением до 8 июля никаких отмен не делают, около 90% сохраняют поездки. Более того, у нас есть одна группа, которая вылетает в Грузию до 8 числа, а вот возвращается уже после – они пока не решили, что делать с поездкой. Никаких авралов при этом у нас нет, мы работаем в спокойном режиме. Если туристы хотят отменить поездку, мы возвращаем денежные средства или предлагаем заменить тур. Правда, с заменами все не так просто, потому что альтернативу Грузии сложно найти, разве что предложить Турцию. Однако нужно понимать, что, если ситуация будет накаляться, то все изменится и туристы начнут массово делать отмены. Игорь Константинов, гендиректор сервиса Biletix: - На момент пятницы Грузия занимала у нас пятую строчку в рейтинге самых популярных зарубежных направлений лета 2019: на эту страну приходится 2,5% бронирований от всех бронирований за рубеж в июне-августе. Средняя глубина бронирования авиабилетов в Грузию составила 17 дней. Мы ожидаем, что для пассажиров, ранее забронировавших авиабилеты в Грузию, будут оформляться вынужденные возвраты, то есть с пассажиров не будут взыматься штрафы или пени и денежные средства за авиабилеты будут возвращены в полном объеме. Лариса Аханова, руководитель пресс-службы «TUI Россия и СНГ» - До конца года мы забронировали 261 заявку в Грузию. Аннуляция туров при желании будет, но мы предложим туристам перебронировать тур на другие направления. Поскольку Грузия – направление бюджетное, заменять мы его будем недорогой Турцией, Абхазией, курортами Юга России. Что касается перелетов, то практически у всех туроператоров были туры на GDS. Светлана Баранова, PR-директор TEZ Tour: - Согласно распоряжению Ростуризма, вечером 21 июня мы полностью остановили продажу туров в Грузию. Тем туристам, которые уже планировали отдых, будут предложены альтернативные поездки. В случае отказа от поездки – возмещена полная стоимость тура. Сейчас в Грузии от компании отдыхают не более 300 человек. Вывозить туристов туроператор планирует до 8 июля в плановом порядке, после закрытия авиасообщения между странами – уже в рабочем порядке с авиакомпанией S7. Александр Осауленко, директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» - У России уже есть подобный опыт эвакуации туристов. Насколько мне известно, президент поручил разработать план и решить проблему кабинету министров до 8 июля.. По своей линии могу сказать,что в подобных ситуациях мы входили в штабы. Наша задача была — вместе с туроператорами вывоз организованных туристов. В указе президента говорится в целом о гражданах РФ. Это неким образом чрезвычайная ситуация, это не функционал «Турпомощи». Давайте дождемся развития событий. Ирина Тюрина, пресс-секретарь РСТ: - Нынешнее обострение еще раз показало, что Грузия – прежде всего, направление самостоятельного туризма. По данным, предоставленным туроператорами Ростуризму, их клиентов на момент возникновения напряженности в стране было, прямо скажем, совсем не много. Больше всего – у «Музенидис» и «Тез Тур», у обоих примерно по 300 человек. У остальных – в разы меньше, от 4 до 76 туристов. Все они планово вернутся в Россию до 8 июля. По поводу количества россиян, самостоятельно организовавших свой отдых и находящихся сейчас в Грузии, экспертные оценки колеблются от 25 тыс. до 80 тыс. Глубина продажи Грузии достигала конца года, в общей сложности это примерно 4,5 тыс. реализованных туров. Больше всего у «Музенидиса» – 1,5 тыс., несколько меньше у «Теза», у остальных – максимум по две-три сотни. Интересно, что не все клиенты торопятся аннулировать туры и готовы ждать до последнего – в надежде, что направление откроют. Но вернут ли туроператорам деньги отели и авиаперевозчики – большой вопрос. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» - В Грузии сейчас находятся тысячи российских туристов – как организованных, так и самостоятельных. Туризм в Грузии сейчас на подъеме, и принятое решение шокировало весь рынок. В нашей компании глубина бронирований достигла сентября. Мы надеемся на скорейшее восстановление авиасообщения и выравнивания спроса. Вероника Самоха, директор по развитию Good Time Travel: - Потери наверняка будут: у нас довольно много туристов забронировали туры не только на лето, но и на осень для участия в винном фестивале. И поэтому надо с ними как-то решать вопрос. Предлагаем клиентам другие направления, изыскиваем варианты. Не могу сказать, что потеря этого направления как-то существенно скажется в целом: Грузия хотя и является популярным среди стран бывшего СССР, но далеко не основным. Ничего не остается делать, как выполнять требования…. Улугбек Рашидов, глава петербургского представительства TBS: - Влияние на рынок будет, но оно окажется минимальным. Грузия пользуется спросом, но у нее есть довольно много альтернативных вариантов. В их числе поездки туристов в Азербайджан, Турцию и по другим направлениям. Поэтому, с учетом возможности замены, вряд ли потеря Грузии существенно скажется на рынок. Маргарита Делицой, представитель компании «Путешествуем вместе»: - Да, Грузию действительно спрашивают и желающие отправиться туда были. Однако если смотреть на ситуацию в целом, направление не так популярно, как Турция, Тунис, Греция или Кипр. Поэтому, если людям вернут деньги или предложат аналогичные по качеству варианты замены, особых проблем в этом случае не ожидается. /TOURBUS.RU

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