ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Какую информацию ищут туристы в отзывах об отелях?

Аналитики сервиса бронирования Ostrovok.ru изучили ответы об отелях более двух тысяч российских туристов

Российские туристы внимательно изучают отзывы об отелях при планировании поездки – чаще всего мужчины интересуются мнениями о качестве и разнообразии питания (43%), а женщины ищут информацию о расположении гостиницы и ее удаленности от центра города и достопримечательностей (46%).

К таким выводам приходят аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые изучили ответы более двух тысяч российских туристов, принявших участие в новом опросе компании.

Помимо этого, 31% респондентов рассказали, что изучают отзывы предыдущих гостей отеля чтобы узнать, хорошо ли убираются в номере.

Треть путешественников интересуются мнением гостей о работе персонала гостиницы. При этом выяснилось, что эту информацию мужчины ищут несколько чаще, чем женщины – 35% против 28% соответственно.

По 28% туристов признались, что обращают внимание на отзывы о качестве работы интернета и Wi-Fi, а также о близости отеля к станциям метро и остановкам общественного транспорта.

Мужчины оказались более обеспокоены тем, насколько безопасным показался отель предыдущим постояльцам – такие отзывы внимательно изучают 31% мужчин и 25% женщин.

Качество мебели и отзывы об интерьере номера также оказались несколько важнее для мужчин, чем для женщин (27% против 24% соответственно).

Реже всего туристы ищут в рецензиях информацию об удобстве проживания в отеле с детьми и наличии развлекательной программы для них (23%).

Как отметил, комментируя результаты исследования, Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru, «Мы всегда призываем пользователей внимательно изучать отзывы при планировании поездки, а также делиться своими впечатлениями об отеле после выезда – так туристы смогут минимизировать риск того, что выбранный отель не оправдает их ожидания».

/TOURBUS.RU