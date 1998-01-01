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Министерство туризма Израиля готово субсидировать рейсы из Новосибирска в Тель-Авив/ Компания "ИрАэро" начала полеты из Москвы в китайский Хэфэй/ В Шереметьево реконструируют еще одну взлетно-посадочную полосу

Министерство туризма Израиля готово субсидировать рейсы из Новосибирска в Тель-Авив

Департамент министерства туризма Израиля в России обсуждает с авиакомпаниями возможность открытия прямых рейсом из Новосибирска, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Мы уверены, что с открытием прямого рейса количество туристов из Новосибирска и всей Сибири значительно вырастет. Поэтому мы ведем переговоры с авиакомпаниями о запуске прямого авиасообщения между Новосибирском и Тель-Авивом. Мы уже видим живой интерес к программе субсидирования этого рейса", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в России Ксении Воронцовой.

При этом в пресс-релизе отмечается, что, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, Новосибирск находится на третьем месте по количеству въезжающих в Израиль туристов — после Москвы и Санкт-Петербурга.

С января по май 2019 года из России в Израиль прибыло 161,5 тыс. туристов, это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, уточняется в сообщении.

Компания "ИрАэро" начала полеты из Москвы в китайский Хэфэй

Авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Хэфэй (провинция Аньхой, Китай), говорится в сообщении перевозчика.

Таким образом, как уточнили в компании, "ИрАэро" открыла свою "китайскую программу полетов".

Рейсы в Хэфэй будут выполняться на Boeing-777 из аэропорта Домодедово раз в неделю до конца октября.

"В планах авиакомпании запустить рейсы из ряда городов Китая, которые являются столицами провинций. Кроме города Хэфэй, на очереди рейсы из Гуанчжоу, Тайюаня, Ханчжоу и Фучжоу. Решение принято на основе анализа спроса среди китайских туристов.

В настоящий момент мы уже заключили ряд контактов с крупными туроператорами, еще несколько — на стадии переговоров", — цитирует пресс-служба авиакомпании генерального директора "ИрАэро" Юрия Лапина.

Компания "ИрАэро" базируется в Иркутске, основана в 1999 году. Парк воздушных судов состоит из четырех типов самолетов: девяти Sukhoi Superjet 100, трех Boeing-777-200ER, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.

В настоящее время компания выполняет рейсы более чем в 40 городов России, а также за рубеж.

В Шереметьево реконструируют еще одну взлетно-посадочную полосу

Одобрен проект обновления первой взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" (ВВП-1), сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Там отметили, что реконструкция полосы, которая была построена в 1953 году, пройдет в несколько этапов. Это позволит проводить работу без перерыва летной эксплуатации аэропорта.

В частности, будут реконструированы четыре рулежные дорожки и построены две новые скоростные, которые соединят ВПП-1 с сектором Шереметьево-1.

Во время закрытия полосы на реконструкцию взлетно-посадочные операции на аэродроме будут выполняться на уже действующей ВПП-2 и на новой ВПП-3, которую к этому времени планируется ввести в эксплуатацию.

/TOURBUS.RU