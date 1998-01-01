Майя Ломидзе – о том, почему летний спрос оказался ниже прогнозируемого, подешевеет ли Турция и когда полетят чартеры на египетские курорты

В столице прошла большая пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России

Пресс-конференцию, посвященную первым итогам начавшегося высокого сезона и прогнозам не летний период провела в конференц-центре ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Как отметила в начале встречи с журналистами спикер, пока что рост спроса на большинстве направлений не превышает 10.

«Довольно существенная часть летних пакетов были проданы по акциям «раннего бронирования» с середины февраля до апреля. Остальные продажи шли уже не с такой интенсивностью в апреле-мае. Сейчас у туроператоров реализовано 60-70% предложения по организованным турпакетам. Поэтому можно делать выводы по потребительскому поведению туристов», — рассказала она.

Г-жа Ломидзе подчеркнула, что платежеспособность потребителей не растет, и рынок это на себе ощущает: «Динамика спроса не такая высокая, как прогнозировалась в январе-феврале. Рост спроса по всем направлениям не превышает 10%, исключение – Сочи и Крым, где прирост точно больше 15-20%». Эксперт подчеркнула, что все цифры касаются только организованного туризма, то есть продаж туроператоров.

«На зарубежных направлениях тоже прирост в пределах 10%, но от одного направления к другому картина разная. Есть те, которые стагнируют, или даже спрос снижаются. При этом на Турцию и Грецию спрос растет, несмотря на рост цен», — добавила она.

При этом она заметила, что этим летом цены на турпакеты в Турцию не будут снижаться: «Спрос на Турцию настолько хороший, что я не вижу ни одной предпосылки, что цена может измениться. С 15 июля цены наоборот вырастут, а потом еще раз вырастут с 15 августа, это сезонное повышение. Спрос активный и у нас, и на европейских рынках. Турция хорошо себя чувствует».

При этом, говоря об изменениях в поведении туристов, она отметила: «Продолжается тенденция жесткой экономии на месте отдыха. Туристы и раньше предпочитали заплатить один раз в турагентстве, чтобы потом не тратить. Но прежде после пересечения границы эти ограничения забывались, и наши туристы, по данным Всемирной туристской организации ООН, традиционно входили в пятерку наиболее щедрых во время зарубежных поездок. Но в прошлом году – и в этом эта тенденция сохраняется – туристы явно пытаются экономить. Это касается клиентов бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня», — рассказала она.

По словам г-жи Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха этим летом растет: «Туристы выбирают больше отели 3* и 3+, продолжительность отдыха составляет 10-12 дней, стараются, чтобы питание было по максимуму включено в общую стоимость турпакета. Если после кризиса 2014 года ради экономии брали только завтраки, сейчас, наоборот, хотят включить его в пакет, чтобы меньше тратить уже потом на месте».

При этом в сегменте дорогого отдыха, по данным АТОР, тенденция экономить на месте не настолько ярко выражена. «Разрыв между бюджетным и дорогим уровнем по готовности тратить деньги на дополнительные услуги на местах явно вырос», — подчеркнула г-жа Ломидзе.

Еще одной тенденцией нынешнего сезона спикер назвала активный выход туроператоров на новые внутренние направления: «В 2015-2018 годах мы говорили о достаточно активной позиции туроператоров на массовых российских направлениях на Черноморском побережье. Это была ярко выраженная экспансия, которая привела к снижению цен и расширению ассортимента в самом востребованном бюджетном сегменте.

Этим летом мы видим достаточно активное движение по другим внутрироссийским направлениям, которые не могут претендовать на такой объем спроса, как море. Это Алтай, Северный Кавказ, Северо-Западный федеральный округ, в частности Вологодская область, регионы Дальнего Востока».

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможных новых банкротстств операторов в этом сезоне, спикер заявила, что туристический рынок в России в настоящее время находится в устойчивом состоянии: "У туроператоров крайне осторожный подход к планированию спроса. Нет попытки взять долю рынка, "утопить" конкурента, в том числе, за счет более низких цен. Нет прежней агрессивности, спрос и предложение сбалансированы".

Отвечая на вопрос о вероятной дате открытия прямого авиасообщения с курортами Египта, г-жа Ломидзе отметила, что египетские туристические власти осторожно говорят о старте полетов этой осенью: «В Египте заранее готовятся принимать российских туристов, готовы это сделать хоть завтра, но даты открытия прямого сообщения с курортами Египта по-прежнему не ясны. Ориентировочно осень. Это то, о чем говорят египетские туристические власти в местных СМИ. Но это никак не подтверждается российской стороной. Более детальной информации о проблеме открытия Египта сейчас нет. се это связано с безопасностью: как вы помните, была российская инспекция, потом произошел очередной инцидент в Каире».

В то же время Майя Ломидзе подчеркнула, что «российские туристы все равно отправляются на курорты Египта окольными путями. По итогам 2018 года в Египете побывало около 120 тыс. самостоятельных туристов из России. В этом году, полагаю, их будет чуть больше. Напомню, турпоток в Египет из России до прекращения авиасообщения составлял более двух млн человек».

/TOURBUS.RU