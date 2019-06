Новости Успейте подать заявку на соискание главной награды в сфере MICE и делового туризма! Остается одна неделя до окончания выдвижения номинантов на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2019

Уже тридцатого июня заканчивается выдвижение номинантов на профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award-2019. В этом году в основных номинациях уже представлены соискатели: - московские отели и бизнес-площадки: Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel, Radisson Royal Moscow (Гостиница Украина), Moscow Marriott Grand Hotel, Moscow Marriott Royal, Aurora Hotel, Golden Ring Hotel Moscow, Петровский Путевой Дворец, Отель СтандАрт, Москва Марриотт Новый Арбат, Отель & Конгресс-центр ВЕГА Измайлово, Hilton Garden Inn Moscow New Riga, Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center Moscow, Гостиничный комплекс "Президент-Отель", Novotel Moscow City, Mercure Moscow Paveletskaya, Moscow Marriott Tverskaya Hotel, Туристическо-гостиничный комплекс "Альфа", DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo, Novotel Moscow Kievskaya, Принц Парк Отель, Бизнес- и конференц- отель «Дельта» Туристских гостиничных комплексов «Измайлово», Meeting point WHITE GARDENS, DEWORKACY Красный Октябрь, Grand Ballroom, «Бункер-42 на Таганке»,EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство» - региональные отели и конгресс-центры: AMAKS Отель Омск, Конгресс-отель "Форум" (г. Рязань), Gorskiy city hotel (г.Новосибирск), Demidov Plaza (г. Нижний Тагил), Армада Комфорт Отель (г.Оренбург), Hilton Garden Inn Kaluga, Гостиничный комплекс «Аврора» 5 звезд (г. Белгород), Courtyard by Marriott St.Petersburg Pushkin Hotel, Гостиница "Адмирал" (г. Саранск), Welna Eco Spa Resort (г. Таруса), Voronezh Marriott Hotel, Отель "Введенский" (г. Санкт-Петербург), Park Inn by Radisson Sochi City Centre, Holiday Inn Ufa, Гостиничный комплекс "Имеретинский" (г. Сочи), Отель Four Elements Kirov, Байкал Бизнес Центр, Бутик-отель "39" ( г. Ростов-на-Дону), Radisson Hotel, Kaliningrad, Lotte Hotel Samara, Park Inn by Radisson Yaroslavl, Sea Galaxy Hotel Congress and Spa (г. Сочи), Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo, Ялта-Интурист, Арт-отель «Николаевский Посад» (Суздаль), Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» (С.-Петербург) Сибэкспоцентр (г. Иркутск), Radisson Blu Конгресс Центр Сочи, ВКК «Экспоград Юг» (Краснодар), Конгресс-Холл (Уфа), ТМК "ГРИНН" ( г. Орел), Государственный комплекс "Дворец конгрессов"(г. Санкт-Петербург)

- MICE-компании: «Пак Груп»п, GCS Business Group, UNIFEST, BSI GROUP, MICE Market, UTS.Russia, City Travel, «Подъёжик»и, Elki-project, BLACK BIRCH, Aeroglobus Business Travel, Event8, ГК «Конкорд», UTS.business travel, Aerotone Business travel, «Флагман-Экспо», Agent Lee LLC, TSAR VOYAGES, "Альбатрос-Крым", ADCONSULT International, «Логас» и др.



- национальные и российские региональные офисы и конвеншн-бюро: Ярославское Конвеншн Бюро, Национальный туристический офис Германии, Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга», Конгресс-бюро Башкортостана, ENIT - Italian National Tourist Board, ТИЦ г. Зарайск и другие участники.



Последний день номинирования - 30 июня, а уже с 1 июня начнется следующий этап - открытое онлайн-голосования за претендентов на награду. В этом году RBT&MA отмечает 10-летний юбилей. Торжественная церемония награждения премии RBT&MA состоится 10 октября совместно с самым масштабным событием индустрии встреч Всероссийским Днем MICE.

Подать заявку на соискание премии Подробная информация на сайтах miceday.ru, www.mice-award.ru. По всем интересующим вопросам: Ирина Ильина award@tourbus.ru +7 (916) 602-02-03

