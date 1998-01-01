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21 июня
Развитие речного круизного туризма - в зоне особого внимания
Вопросы реализации туристического потенциала внутренних водных путей будут рассмотрены на Национальном туристском форуме «Реки России»
Второго июля в отеле «Рэдиссон Резорт Завидово» соберутся почетные гости и участники традиционного для отрасли Национального туристского форума «Реки России», который традиционно проводится в Твери начиная с 2013 года.
Место проведения выбрано не случайно - именно здесь начнется в скором времени строительство речного порта «Завидово». В рамках программы мероприятия почетные гости произведут закладку памятного камня. Речной порт станет ключевым инфраструктурным объектом транспортно-пересадочного узла – уникального комплекса инфраструктуры, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.
Данный порт планируется связать с железнодорожной веткой «Москва – Конаково», что позволит повысить доступность круизов по Волге для жителей всех близлежащих регионов.
В программе 2019 года: деловое ток-шоу с ведущей РБК-ТВ Юлией Прохоровой «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории», тематическая сессия «Информационная повестка регионов» (открытый диалог руководителей туристских администраций и представителей федеральных телеканалов), практическая конференция «Малые города на реках: актуальные вопросы привлечения и обслуживания туристов», инвестиционная сессия «Приоритетные направления инвестиций в развитии внутренних водных путей», круглый стол «Лучший сувенир для круизного туриста», торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».
Гостей форума ожидают специальные проекты: экспозиция, посвященная более чем 300-летней истории российского судостроения; макет галеры «Тверь», исторические экскурсы во времена пассажирского пароходного общества «Самолет» и путешествия Афанасия Никитина. Ресторан отеля приготовит рыбные блюда по странным рецептам.
В рамках форума будет организована выставочная экспозиция «Реки России» с разделами:
Участие в форуме и выставке бесплатное, по предварительной регистрации.
Организаторами форума являются правительство Тверской области, компания «Завидово Девелопмент» и ГK «Конкорд». Партнерами Форума выступают Российская палата судоходства, Российский союз туриндустрии (РСТ), Фонд развития общественных связей «Регион ПР», Некоммерческая организация «Фонд развития малых исторических городов», Экологическая палата России. Генеральный информационный партнер – Издательский дом «Турбизнес».
В 2018 году в работе форума приняли участие более 600 гостей, в том числе представители федеральных и региональных органов исполнительной власти; профессионалы и эксперты отрасли, представители ассоциаций судовладельцев, речных судоходных компаний, торгово-промышленных палат и объединений предпринимателей, общественных и молодежных организаций.
Регистрация на WWW.ФОРУМРЕКИРОССИИ.РФ
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