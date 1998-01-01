Выяснилось, куда отправятся этим летом самые юные туристы

Компании Biletix и TEZ Tour подробно проанализировали наиболее популярные маршруты детского отдыха в этом сезоне

На период летних каникул-2019 года самые популярные туристические направления среди пассажиров школьного возраста (от 7 до 17 лет) по России – Крым, Сочи, Анапа, Краснодар и Геленджик. За границей – Бургас (Болгария), Салоники (Греция), Барселона (Испания), Ереван (Армения) и Тбилиси (Грузия), следует из аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Внутри России наибольший рост спроса на авиабилеты для школьников продемонстрировали направления Тюмень – Симферополь, Челябинск – Минеральные Воды, Калуга – Краснодар, Волгоград – Краснодар и Челябинск – Санкт-Петербург.

За границей наиболее «растущими» направлениями стали Грузия (Тбилиси), Турция (Анталья), Греция (Родос), Италия (Сицилия) и Вьетнам (Нячанг).

При этом на путешествия по России пришлось 63% бронирований авиабилетов на пассажиров-школьников, за границу – 37%. В прошлом году данное соотношение составляло 65% и 35% соответственно.

Стоимость перелетов по внутренним направлениям для школьников осталась на прошлогоднем уровне, а для международных направлений даже снизилась. Средний чек на авиабилеты туда-обратно на пассажиров школьного возраста по России в июне-августе вырос с 12 534 до 12 558 рублей, то есть всего на 24 рубля. За границу средний чек снизился на 11%, с 22 703 до 20 470 рублей.

Судя по аналитике Biletix, родители стали заранее бронировать авиабилеты на школьные каникулы: если в прошлом году средняя глубина бронирования авиабилетов составляла 52 дня, то в текущем году – 76 дней.

В то же время в пресс-службе туроператора TEZ Tour, проанализировавшего свыше 200 тысяч летних туров по более чем 30 зарубежным направлениям, сообщили, что турецкие курорты уверенно занимают первую строку по количеству туристов в возрасте до 12 лет — в этой стране этим летом отдохнет 58% всех юных клиентов компании.

При этом доля туристов с маленькими детьми в структуре продаж туров по данному направлению составила 36%. На втором месте — Греция с показателем 34%, замыкает тройку лидеров Болгария с долей путешественников с детьми 31,5%.

Четвертое место в рейтинге у Объединенных Арабских Эмиратов, где из общего числа 26,5% туристов с детьми. Следом идет Кипр — этим летом пятая доля (21%) заявок по направлению приходится на семейных путешественников.

С минимальным отрывом от Кипра следует Испания с 20% долей туристов с детьми в возрасте до 12 лет от общего числа заявок по направлению.

Далее в рейтинге — Китай с долей заявок, где среди участников поездки есть дети, 18%. Также в число стран, популярных у путешественников с детьми, вошли Таиланд и Италия, с показателями 12% и 11% соответственно. Замыкает топ-10 Грузия с долей туристов с маленькими детьми 9%.

При этом больше всего путешественников с детьми до двух лет ожидается в Турции, Греции, Болгарии и ОАЭ. Доля туристов категории «инфант» в структуре продаж по направлениям распределилась равномерно и составила от 1,2 до 1,4% в каждой из четырех обозначенных стран.

Отправиться в популярные страны для отдыха с детьми этим летом можно от 11 000 рублей. Именно во столько обойдется самый бюджетный тур на 7 ночей для семьи из трех человек в Болгарию. В данную стоимость входит авиаперелет, размещение в отеле, трансфер и медицинская страховка.

Аналогичный тур в Турцию можно приобрести от 13 200 рублей, от 12 150 рублей — в Грецию и от 18 800 рублей — в Италию. Тур на Кипр родителям с ребенком обойдется от 21 000 рублей, в ОАЭ — от 26 800 рублей.

/TOURBUS.RU

Рейтинг самых популярных направлений для отдыха с детьми в компании TEZ Tour