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Туроператоры из России приняли участие воркшопе «Amazing Thailand Health & Wellness Trade Meet-2019»

70 туроператоров из 23 стран мира приняли участие в четвертом ежегодном воркшопе

В отеле Waldorf Astoria 30 мая состоялся ежегодный воркшоп «Amazing Thailand Health & Wellness Trade Meet 2019», в котором приняли участие 70 туроператоров из 23 стран мира, в том числе, из Казахстана и России.

Представители медицинского туристического рынка смогли не только познакомиться с новыми тенденциями в оздоровительном туризме, но и поделиться опытом с коллегами из других стран. Туроператоры, специализирующиеся в различных сферах оздоровительного туризма, встретились с 40 представителями Таиланда, среди которых: медицинские работники, сотрудники спа и wellness центров, а также эксперты в области антивозрастной медицины, стоматологии, пластической хирургии и многие другие.

Мистер Ютасак Супасорн, глава Туристического управления Таиланда отметил: “Вот уже в четвертый раз мы проводим это профильное мероприятие в рамках нашей стратегии по продвижению Таиланда как направления для оздоровительного туризма, отвечающего мировым стандартам. Мероприятие призвано показать приглашённым туроператорам высокий уровень сервиса оздоровительных и wellness учреждений, лечения и лекарственных препаратов в Таиланде, а местным поставщикам - узнать больше о современных трендах и запросах рынка».

После вступительной речи руководителя Туристического управления Таиланда, каждый из 40 местных «селлеров» выступил перед гостями с 3-х минутной презентацией своих товаров и услуг.

Вторая половина дня была посвящена панельной дискуссии на тему: «Изучение последних методик в сфере оздоровительного и wellness туризма», во время которой выступили такие эксперты, как Доктор Наук - Пансак Сукрароек (Pansak Sugkraroek) из научно-оздоровительного центра Vitallife в Бангкоке, Мистер Хишам Хунайди, представитель Центра консультации по оздоровительному туризму A C E Health Travel Consultation (Кувейт); Мисс Ту Труонг - представитель TVN Group Vietnam Joinstock (Вьетнам), а также Мистер ВенФенг Янг, представитель центра Baodao Health Care (Китай).

Оздоровительный туризм является одним из основных стратегических направлений для Туристического Управления Таиланда, в рамках стратегии «Открой для себя новые оттенки Таиланда». Медицинский вид туризма будет интересен, в первую очередь, пожилым гражданам, миллениалам и женщинам.

Отметим, что на сегодняшний день Таиланд – одно из наиболее популярных направлений в сфере оздоровительного туризма в мире – от профилактики заболеваний до лечения. В то время как количество ключевых рынков, направленных на развитие туризма в странах Персидского залива уменьшается, бизнес в таких странах как Мьянма, Россия и Австралия, только набирает обороты.

/TOURBUS.RU